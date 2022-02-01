على الحجار يحتفل بـ«عيد الحب» على المسرح الكبير بالأوبرا

يستعد الفنان علي الحجار للاحتفال مع جمهوره بعيد الحب من خلال حفل غنائي ضخم، من المقرر إقامته الثلاثاء الموافق 15 فبراير الجارى، برفقة فرقته الموسيقية الخاصة وقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف؛ وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساءً، ويشدو خلاله "الحجار"، بباقة مختارة من أشهر أعماله، التي قدمها خلال مسيرته الفنية لكبار المؤلفين والملحنين، منها "الأحلام، لما الشتا يدق البيبان، اعذريني، ماتكدبيش، شمعة ودمعة، أنا بيكي يا سمرة، نادني، تسأليني، لسه الكلام، لسه الشتا، أخويا الحبيب، عارفة، زي الهوي، مسألة مبدأ، جوه حضني، مافيناش من الخوف، اللي اشتري، ولا حد خالي، اتفقنا، الليلة ليكي، يا إسكندراني، تجيش نعيش، العروسة، الزين والزين، خاصمتني، وريشة".

كما تطرح إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المتوقع طرحها بثلاث فئات، على الموقع الإلكتروني التابع لها.

ويقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع، بداية من قياس درجة الحرارة، والدخول من بوابات مخصصة لتعقيم الجمهور، وارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل، وهي:

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.