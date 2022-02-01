الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

على الحجار يحتفل بـ«عيد الحب» على المسرح الكبير بالأوبرا

علي الحجار
علي الحجار

يستعد الفنان علي الحجار للاحتفال مع جمهوره بعيد الحب من خلال حفل غنائي ضخم، من المقرر إقامته الثلاثاء الموافق 15 فبراير الجارى، برفقة فرقته الموسيقية الخاصة وقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف؛ وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساءً، ويشدو خلاله "الحجار"، بباقة مختارة من أشهر أعماله، التي قدمها خلال مسيرته الفنية لكبار المؤلفين والملحنين، منها "الأحلام، لما الشتا يدق البيبان، اعذريني، ماتكدبيش، شمعة ودمعة، أنا بيكي يا سمرة، نادني، تسأليني، لسه الكلام، لسه الشتا، أخويا الحبيب، عارفة، زي الهوي، مسألة مبدأ، جوه حضني، مافيناش من الخوف، اللي اشتري، ولا حد خالي، اتفقنا، الليلة ليكي، يا إسكندراني، تجيش نعيش، العروسة، الزين والزين، خاصمتني، وريشة".

كما تطرح إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المتوقع طرحها بثلاث فئات، على الموقع الإلكتروني التابع لها.

ويقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع، بداية من قياس درجة الحرارة، والدخول من بوابات مخصصة لتعقيم الجمهور، وارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل، وهي: 

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
  • الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • غير مسموح بتحريك المقاعد.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».
  • ممنوع التصوير.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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