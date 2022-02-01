هالة صدقى تواصل تصوير مشاهدها في «فاتن أمل حربي»

تواصل الفنانة هالة صدقي تصوير مشاهدها بشكل مكثف فى مسلسل «فاتن أمل حربى» بقيادة المخرج ماندو العدل، وهو اسم مؤقت للعمل الذى تخوض بطولته النجمة نيللى كريم، وتدخل به السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

ويسعى المخرج ماندو العدل، للانتهاء من تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل الأيام الخالية، بشكل مكثف، خاصة أن معظم المشاهد تتطلب تجهيزات كبيرة، لعدم الدخول في أزمة الضغط الرمضاني التي تعاني منها أعمال درامية كثيرة كل عام.

فى السياق، وقع اختيار ماندو العدل، على مقرئ، بعد إعلان طلبه للبحث عن الشخص المطلوب ومواصفاته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من خلال شركة العدل جروب عندما كتب: "مطلوب مقرئ عذب الصوت وبملامح هادئة في عمر 50 إلى 60 سنة، للظهور في مشاهد من مسلسل (فاتن أمل حربي) اسم مؤقت، للمخرج محمد العدل.

«فاتن أمل حربى» يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمد ثروت، وشريف سلامة، وأحمد حاتم، خالد سرحان، هالة صدقي، وفادية عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإنتاج العدل جروب، ومن إخراج ماندو العدل.