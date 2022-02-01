أنماط ديكور من المتوقع انتشارها هذا الشتاء 2022

هناك العديد من الأشخاص من المهتمين بعالم الديكور وينتظرون عام بعد عام الجديد للتغيير، وفي هذه السطور نرصد أحدث تفاصيل الديكور التي من المتوقع انتشارها خلال شتاء 2022، وفقا لموقع "speuce".

الألوان الداكنة هي موضة ديكور هذا العام

ستبعث الألوان الممتعة والدافئة بعض الحياة في المنازل هذا العام؛ ويمكن أن يؤثر اللون حقًا على إحساس الفضاء، سواء كان ناتجًا عن الجدران أو الأثاث أو الديكور.

ويتوقع أن تنتشر الألوان الداكنة مثل الأحمر الداكن والبني وبالإضافة لذلك سيكون اللون البني معروضا بكثافة في أماكن المعيشة هذا العام لتجعلها أكثر راحة.

سيكون اللجوء هذا العام كبيرا للأثاث الفخم وقطع الديكور

الآن أكثر من أي وقت مضى، يحب الناس التركيز علي مساحات معيشتهم من خلال اختيار الأثاث والديكور المتميزين اللذين يبرزان إحساسهم بالأناقة.

ومن المقرر أن تنتشر الأرائك وطاولات القهوة اللافتة للنظر بالإضافة إلي قطع الديكور متقنة الصنع.

يتزايد عدد الأشخاص الذين يقومون بتدشين مساحات خاصة في منازلهم

بسبب فيروس كورونا المستجد وما تبعه من إجراءات خلال الحجر الصحي في المنزل مع رفقاء السكن أو أفراد الأسرة على مدار العامين الماضيين تم اللجوء للمساحات الخاصة المخصصة للعمل أو الدراسة

حيث يمكن أن يساعدك إنشاء مساحة خاصة مخصصة للعمل علي تخصيص وقت الإنجاز.

سيتم الاهتمام بالزوايا والجدران

يمكن أن تحقق الزوايا والجدران الفنية العائمة والستائر المعلقة والمزيد من الإناقة علي مظهر المنزل العام

ستطغي مخططات الطوابق المفتوحة على ترتيبات الأثاث المزدحمة

المكانية غير الملائمة المقترنة بأثاث كبير ورائع يمكن أن تجعل غرفة المعيشة الخاصة بك مزدحمة .

في هذا العام ، نركز على المفروشات الأساسية والفريدة من نوعها والأرض منها هو الحفاظ على مخطط أرضي مفتوح مع ترك فراغ شتوي يترك مجالًا للتنفس.