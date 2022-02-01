الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث سير على «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوى

حادث
حادث

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة إثر تصادم تروسيكل بعامود إنارة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي. 

البداية كانت بورود إخطار للواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية من إدارة تأمين الطرق يفيد بحدوث تصادم بين تروسيكل بعامود إنارة بالقرب من مفارق سرابيوم على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

علي الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، ودفع الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين. 

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

3 أشخاص تصادم تروسيكل عامود إنارة الاسماعيلية القاهرة الصحراوي

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وائل لطفي

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