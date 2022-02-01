إخلاء سبيل 5 فى مشاجرة بين أقارب على الميراث بكرداسة

قررت النيابة بشمال الجيزة، إخلاء سبيل 5 أشخاص تربطهما صلة قرابة في مشاجرة نشبت بسبب خلافات على الميراث بكرداسة.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، من مقطع فيديو، لزوجين يستغيثان من بلطجية، وتعديهم عليهما، وسرقة مبلغ مالي من داخل الشقة محل سكنهما بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة الجيزة.

وتبين وجود خلافات على الميراث بينهما، وبين أقاربهم، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البداية كانت برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وزوجته يستغيثان من تواجد عدد من الأشخاص، أسفل المنزل محل سكنهما الكائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.