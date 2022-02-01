الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برهم صالح يعلن ترشحه لمنصب رئيس العراق لولاية ثانية

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية.

وقال صالح، في كلمة متلفزة: «أُرشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته بقرار وطني مستقل، مدركًا أنه شرف عظيم ومسئولية كبيرة».

وأكد أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزًا لوحدة البلاد وسيادتها وحاميًا للدستور، وأن يكون رئيسًا لكل العراقيين، رئيسًا لا مرءوسًا، قائلاً إن ظروف البلد تفرض عملاً استثنائيًا وأمامنا تحديات غير قابلة للتأجيل، مشددًا على ضرورة إجراء تعديلات دستورية في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن مجلس النواب الجديد جاء بانتخابات مبكرة استجابة لحراك شعبي شبابي ناهض جاء على خلفية الشعور العام بالمظالم والحاجة الملحة لحكم يستند إلى إرادة العراقيين بلا قيود أو وصاية أو تدخل وأن يكون الشعب سيد نفسه.

وأضاف صالح: "نجحنا في تجاوز الكثير من الإشكاليات والتحديات، واستطعنا الانطلاق بالعراق من عنوان للتنازع إلى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة، وسنمضي في هذا الطريق ولن نحيد عنه ولن نتراجع".

ولفت إلى أن آفة الفساد الخطيرة التي تعمل على إدامة نفسها والتأثير على إرادة العراقيين بأموال العراقيين تستوجب وقفة حاسمة، معتبرًا أن مكافحة الفساد هي بحق معركة وطنية لن يصلح وضع البلد دون الانتصار فيها، تقوم على ضرب منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه.

مجلس النواب الجديد حراك شعبي شبابي العراقيين تعديلات دستورية الفساد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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