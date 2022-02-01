أبرزها الزلابية.. 5 أطباق صينية شهيرة احتفالا بعام النمر

يتم الاحتفال في هذا الوقت بالعام الصيني الجديد، والذي يرمز إليه بعام النمر، وهناك العديد من الطرق لجلب الحظ والازدهار للعام القادم، فهناك خمسة أطعمة وأطباق محظوظة لتناولها خلال العطلة.

لفائف الخس

لفائف الخس الصينية أو قوس سان تشوي هي المفضلة للعام الصيني الجديد ، حيث يعتبر الخس رمزًا للثروة والازدهار، علاوة على ذلك فإن مزج الدجاج أو السمك أو أي بروتين آخر مع طبقة من الخس المقرمش ليس فقط لذيذًا إنه منخفض الكربوهيدرات أيضًا، ووجبة خفيفة لذيذة في أي وقت من اليوم أو السنة.

بطة بكين

لا تكتمل أي وليمة صينية بدون طبق بط بكين، وهو الطبق الذي كان يعتبر مناسبًا للأباطرة، يتكون الطبق من شرائح رقيقة ومقرمشة من البط المحمص ملفوفة بحشوات أخرى مثل صلصة الهويسين والخيار المقطع ناعماً والبصل الأخضر وملفوفة داخل فطيرة.

الزلابية

تعتب الزلابية من الأطعمة التقليدية التي يجب تناولها حيث يعتقد أنها ترمز إلى طول العمر والثروة، غالبًا ما يتم تشكيل الزلابية لتشبه سبائك الذهب، وكانت تشبه العملة الصينية.

كرات الأرز الحلو

كرات الأرز الحلو هي حلوى تشبه الموتشي مصنوعة من الدقيق اللزج والمفضلة في رأس السنة الصينية، وفقًا للتقاليد يعد تناولها رمزًا للترابط والأسرة.

سمك على البخار

طبقًا رمزيًا للعام الصيني الجديد، غالبًا ما يتم تناول السمك المطهو ​​على البخار في اليوم كدليل على السعادة. يجب أن يكون السمك هو الطبق الأخير الذي يتم تقديمه، مع ترك جزء منه في النهاية كطريقة ترمز إلى الوفرة. الحرف الصيني "yu" يعني السمك ولكن يبدو أيضًا مشابهًا لكلمة فائض.

إنه طبق بسيط للطهي في المنزل، من أكثر الطرق التقليدية لتحضيره طهي السمك بالزنجبيل والبصل الأخضر وصلصة الصويا على البخار.