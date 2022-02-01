الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

15 فبراير.. الحكم في استئناف المتهم بالتعدي على «سيدة الوراق»

سيدة الوراق
سيدة الوراق

أجلت محكمة جنح مستأنف الوراق الاستئناف المقدم من "و.ن" المتهم بالاعتداء بالضرب واستعراض القوة على شقيقة زوجته فى القضية المعروفة بـ"سيدة الوراق"، على حكم حبسه 5 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه لجلسة 15 فبراير الجارى للنطق بالحكم.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم استغل ضعف المجنى عليها، وخوفها منه، كان يتلذذ بما آل إليه موقفها، من تذلل وإهانة وامتهان كرامتها أمام أبنائها، إيذاء بسط سلطانه عليها، فى استعراضه القوة.

وقالت ربة المنزل المجني عليها، والتي جرى تصويرها أثناء قيام زوج شقيقتها بالاعتداء عليها بالضرب والإهانة أمام أطفالها في أحد شوارع منطقة الوراق، إن الواقعة حدثت عندما كانت بصحبة أطفالها، متوجهة لقضاء بعض طلبات المنزل، وفوجئت بزوج شقيقتها يعترض طريقها ويعتدى عليها، وتابعت المجنى عليها خلال سماع أقوالها بجهات التحقيق، أنها فوجئت بزوج شقيقتها وشخص آخر تربطه به صلة صداقة يعترض طريقها، ويوجه لها سيلا من الشتائم أمام أبنائها ثم جذبها من ملابسها بشدة، وطلب من الشخص الذي كان بجواره تصوير الواقعة بهدف إذلالها.

محكمة جنح مستأنف الوراق الوراق استعراض القوة شقيقة زوجته سيدة الوراق

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