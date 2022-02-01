الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القومى للكلى» يعقد مؤتمره السنوى.. الخميس

المعهد القومى للكلى
المعهد القومى للكلى والمسالك البولية

يعقد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، الخميس المقبل، مؤتمره الدولي للكلى والمسالك، تحت شعار "نظرة للمستقبل عبر خبرات الماضي" بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشائه، والوصول إلى الحالة 1000 من زراعة الكلى بالمعهد.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وبرئاسة الدكتور محمد صلاح الدين عميد المعهد القومي للكلى والمسالك.

ويناقش المؤتمر رحلة زراعة الكلى في الوطن العربي والعالم والتجارب المصرية الناجحة في هذا المجال بمراكز الكلى والمستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة والسكان، والنظرة المستقبلية للجديد في زراعة الكلى والغسيل الكلوي.

وأشار رئيس المؤتمر الدكتور محمد صلاح الدين، إلى أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن جراحات جديدة للكلى والمسالك البولية بواسطة الروبوت الجراحي، والمناظير المرنة، والليزر، بالإضافة إلى أحدث أدوية علاج أمراض الكلى، كما سيعرض لأول مرة الجديد في زراعة الكلى من للإنسان من الحيوانات، وأحدث أجهزة الغسيل الكلوي التي تتم زراعتها داخل جسم المريض، والتوصيات بالقوانين والتشريعات الجديدة لزراعة الكلى من المتوفين حديثا بعد موت جزع المخ، تماشيا مع توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في زراعة الكلى باعتبارها العلاج الوحيد للفشل الكلوي.

يشارك في المؤتمر العالم المصري الدكتور محمد غنيم، رئيس مركز غنيم لزراعة الكلى بجامعة المنصورة، والدكتور جمال السعدي، رئيس الجمعية المصرية لزراعة الكلى، والدكتور محمد غنيمات، رئيس الجمعية الأردنية للكلى والمسالك البولية، والدكتور أيمن الرفاعي، رئيس الجمعية المصرية للكلى، والدكتور طارق فخر نائب، رئيس المعهد القومي للكلى والمسالك، والدكتور أحمد حسن، رئيس قسم الكلى بالمعهد، والدكتور أحمد السيسي استشاري أمراض الكلى، والدكتور جمال أبورجيلة، نائب مدير المعهد للمسالك، والدكتور روبير نجم، رئيس الجمعية العربية للكلى، والدكتورة منى الرخيمي استشاري أمراض الكلى.

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وائل لطفي

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