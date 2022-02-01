موسيقيون إيرانيون يفوزون بميداليات في جوائز الموسيقى العالمية

فاز العديد من الموسيقيين الإيرانيين بميداليات في فئات مختلفة في حفل توزيع جوائز الموسيقى العالمية لعام 2022.

وحسب صحيفة طهران تايمز الإيرانية، فقد فاز الملحن الإيراني الشهير فرهاد حاراتي بميدالية ذهبية عن موسيقاه الكورالية السينمائية "الأرض المقدسة".

وأشارت الصحيفة في تقريرها الصادرر اليوم، انه تم تسجيل الألبوم الذي يضم أحد عشر مسارًا مع Naamira ، وهي فرقة كورالية من الموسيقيين الشباب ، في Zang Records.

فرهاد حاراتي

وفي عام 2021، حصل حاراتي على ميدالية فضية في حفل توزيع جوائز الموسيقى العالمية عن فيلم "المعتقدات الخفية".

كما يعتبر حاراتي مؤسس أكاديمية ناميرا للموسيقى، وفي وقت مبكر، كان اهتمامه بتأليف الموسيقى أكثر من اهتمامه بعزف أعمال الآخرين.

مكّنه العمل في مجال الموسيقى الاحترافية من تقديم نفسه من أشهر الملحنين الإيرانيين خلال الوقت الحالي، بالإضافة إلى ذلك، أدى حماسه الكبير للصوت البشري والغناء الكورالي إلى تأسيس جوقة ناميرة وإنتاج أعمال كورالية.

على مدار السنين، ظهر على المسرح من خلال إقامة العديد من الحفلات الموسيقية لإظهار أفكاره الموسيقية، بعد أن درب صوته كمغني تينور، أدى المقطوعات المنفردة في جميع حفلاته الموسيقية.

يختار دائمًا موضوعات لمؤلفاته من خلال الانتباه بعناية لبيئته المحيطة وإلقاء نظرة فضوليّة على الانحرافات والسلوكيات الاجتماعية.

أدى ميله القوي لإنتاج موسيقى الآلات في الموسيقى الكلاسيكية وأنواع الموسيقى الملحمية وموسيقى الكلمات إلى قيام هذا الملحن ، بنظرته العابرة للحدود ، بدعوة مستمعيه إلى تحدي الاستماع والتفكير والإبداع في التخيلات العقلية.

أحمد مير ماسومي

أحمد مير ماسومي ، ملحن إيراني آخر ، حصل أيضًا على الميداليات الفضية في فئتي التكوين ومزج الصوت في حفل هذا العام.

حصل أمير حسين نوري "الحلم الأبيض" على ميدالية برونزية في فئة تأثير المستمع: فئة تحفيزية / ملهمة ، بينما حصل حافظ نقناف "ملحمة رقم 1" على ميدالية برونزية في قسم التكوين.

كما حصل فيلم "Nature Dance" لبيجمان بولتشي على ميدالية برونزية في فئات الفيديو الموسيقي وعزف الآلات.