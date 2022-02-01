عاطل يروج «عملات افتراضية» على الإنترنت في الإسكندرية

جدد قاضِ المعارضات في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكي، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.



وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام بلغ مليونا ونصف.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وضبط «عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة في ممارسة ذلك النشاط».



وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملون ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي مليون و500 ألف جنيه مصري.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

