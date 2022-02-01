الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة يابانية: طوكيو تستعد لزيارة محتملة لبايدن فى أواخر مايو المقبل

بايدن
بايدن

ذكرت صحيفة يوميوري اليومية اليابانية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر حكومية متعددة أن الرئيس جو بايدن سيزور اليابان في النصف الأخير من شهر مايو المقبل، لإجراء مناقشات حول الأمن الإقليمي والصين وكوريا الشمالية.

وأضافت الصحيفة - في موقعها الإلكتروني اليوم - أن الزيارة - التي ستكون الأولى لبايدن إلى اليابان كرئيس للولايات المتحدة - ستُحدَث بالتزامن مع اجتماع في اليابان لزعماء اليابان والهند وأستراليا والولايات المتحدة، وهو حوار "الرباعية" الأمني.

من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة، كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو - في مؤتمر صحفي - إنه لم يتم تحديد موعد للزيارة بعد.

وعقد بايدن ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا قبل أسبوعين أول محادثات موسعة منذ تولي كيشيدا منصبه العام الماضي، واتفقا على تعزيز التعاون بشأن المخاوف الاقتصادية والأمنية الملحة، بما في ذلك الصين وصواريخ كوريا الشمالية والتهديد الروسي لأوكرانيا.

وقبل بايدن الدعوة لزيارة اليابان ، مشيرا إلى أنها ستتم في أواخر الربيع ، حسبما قال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين.

وقالت صحيفة يوميوري إن الولايات المتحدة تبحث في زيارة بايدن لكوريا الجنوبية في نفس الوقت لإجراء محادثات مع زعيمها الجديد بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي مون جاي إن في بداية مايو.

طوكيو بايدن صحيفة يابانية اليابان أمريكا

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