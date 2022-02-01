أسعارها فلكية.. بيزنس الجراحات الجنسية للرجال

الحياة الجنسية للرجال من الأمور الخاصة والمهمة، فيخشي الرجل الإصابة بمشاكل تتعلق بالعلاقة الحميمة، فالعجز الجنسي يسرق السعادة المجانية،وصفه أطباء بموقع "mans health" الخاص بصحة الرجال، بعدم القدرة على القيام بالعلاقة الحميمة بشكل طبيعي، لانعدام الرغبة تجاه الطرف الأخر.

ومع التطور الذي نشهده، انتشرت الأدوية الجنسية، والتي تساعد بدورها في تعزيز القدرة الجنسية لتحقق أعلى مبيعات، فوفقًا لما ذكرته صحيفة "نيورك تايمز" تتربع أدوية الجنس على عرش مبيعات الأدوية في العالم.

لم يقف التطور عند فكرة تناول دواء يساعد في تعزيز الحالة الجنسية، بل أصبح للجراحة دورًا كبيرًا، ونسلط الضوء على الجراحات الجنسية للرجال، هل آمنه أم لا، ومتي نحتاج إليها.

جراحة تكبير العضو الذكري

تسمى جراحة " Penuma" تختص بتكبير العضو الذكري للرجال، أشهر العمليات التي يخضع لها الرجال من أجل تعزيز القدرة الجنسية، فهي الجراحة الوحيدة التي تمت الموافقة عليها للاستخدام التجاري بموجب لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

تبلغ تكلفة العملية حوالي 15000 دولار، عبارة عن قطعة من السيليكون الطبي على شكل هلال يتم إدخالها تحت جلد العضو الذكري، حيث تتكون الأنسجة التي تعطي القضيب شكله إلى حد كبير من نوعين، الجسم الكهفي وهو عبارة عن قطعتين أسطوانيتين من الأنسجة تعملان بالتوازي مع بعضها البعض على طول الجزء العلوي، والجسم الإسفنجي، عبارة عن قطعة واحدة من الأنسجة الأسطوانية تمتد على طول الجزء السفلي من العضو وتحيط بمجرى البول.

تجرى العملية بشكل جراحة كاملة، من خلال شق في منطقة الفخذ أعلى قاعدة العضو، يشد الجهاز جلد وأنسجة العضو الذكريليبدو أكبر، ووفقًا لكثير من الدراسات، فإن الأشخاص الذين خضعوا لإجراء جراحة تكبير العضو الذكري، أبلغوا عن زيادة في الطول من 1.5 إلى 2.5 بوصة ، أثناء الارتخاء والانتصاب.

وأكد الأطباء، أن معدل نجاح الجراحة مرتفع، حيث يُزعم أن معظم الآثار الجانبية أو المضاعفات ناتجة عن عدم اتباع الأشخاص لتعليمات الرعاية اللاحقة الجراحية.

كما ذكرت مجلة الطب الجنسي عن تقييم دراسة جراحية لـ 400 رجل خضعوا لعملية Penuma، ووجدت الدراسة أن 81 بالمائة صنفوا رضاهم عن نتائجهم على الأقل على أنه "مرتفع" أو "مرتفع جدًا"، فيما عانى عدد قليل من الأشخاص من مضاعفات بما في ذلك التورم المصلي والتندب والعدوى.

Magic Shot.. حقن العضو الذكري

يشعر كثيرون من الرجال بالخجل حيال حجم أعضائهم التناسلية، فقد تكون جراحة التعزيز في بعض الأحيان محفوفة بالمخاطر يقدم حشو القضيب المعروف أيضًا باسم Magic Shot ™ وهو حشو قابل للحقن وتسمى جراحة نقل الدهون.

جراحة تجميل الأعضاء التناسلية.. الأكثر طلبًا

يتوفر عدد أقل من إجراءات تجميل الأعضاء التناسلية للرجال، حيث تعتبر أشهر التدخلات هي تلك المتعلقة بتقوية القضيب، وعادة ما تكون جراحة إطالة القضيب، أو تحسين محيط العضو الذكري - وهذا يشير إلى زيادة سمك القضيب، ويتم ذلك عادة عن طريق إزالة الأنسجة الدهنية من مناطق أخرى من الجسم وحقنها للعضو.

وتشمل الإجراءات الأخرى المتاحة تصغير كيس الصفن وزرع الخصية، كما يتضمن تصغير كيس الصفن إزالة الجلد الزائد، وقد يكون هذا مطلوبًا من قبل الرجال غير الراضين عن الحجم ، او تشوهات خلقية.

39% زيادة في عمليات الجنس

في مجال الجراحة التجميلية، تتربع جراحة تجميل الأعضاء التناسلية على عرش العمليات الجراحية لكل من النساء والرجال، ففي الآونة الأخيرة ، أفادت إحدى الدراسات البحثية، بوجود اتجاه جديد صادم بين بعض الرجال وهو تبيض العضو الذكري ، وقد أدى هذا إلى إعادة الانتباه إلى الإجراءات المثيرة للجدل في كثير من الأحيان المتمثلة في تحسين الأعضاء التناسلية للفرد.

في الوقت الحاضر، هناك الكثير من التدخلات التجميلية للأعضاء التناسلية وغيرها من التحسينات التناسلية التي أصبحت متاحة للكثير من الرجال، فوفقًا لإحصائيات الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل لعام 2016 للجراحة التجميلية ، فقد ارتفع الطلب على عمليات تغير الحجم عند الرجال بنسبة 39 بالمائة في عام 2016 مقارنة بعام 2015، حيث يتم إجراء أكثر من 8000 عملية لتكبير القضيب سنويًا، وفقًا للجمعية الدولية لجراحة التجميل التجميلية.

هل تجعلنا جراحة الأعضاء التناسلية أكثر سعادة؟

بغض النظر عن سبب اختيارنا للخضوع لإحدى هذه الإجراءات، فإن درجة نجاحها ، إلى حد كبير ، يتم تحديدها أيضًا من خلال مدى رضانا عن النتيجة النهائية، وهذا ما اكده الدكتور أحمد هلال استشاري الطب النفسي.

قال هلال، أن السيدات اللاتي يخترن أحد أكثر أنواع جراحة تجميل الأعضاء التناسلية شيوعًا، مثل تجميل العضو، يسعدن عمومًا بالنتائج، على عكس الرجال.

نوه استشاري الطب النفسي، إلى أن الرجال أقل رضا من النساء بخصوص عمليات التجميل الجنسية، حيث تعد التوقعات خط الأساس مفتاحًا لمدى رضى الشخص بعد خضوعه لجراحة تجميل الأعضاء التناسلية، وقد يكون لهذا علاقة بما يجعل الرجال في المتوسط ​​، غير راضين تقريبًا عن إجراءات تحسين القضيب.

أكد هلال، أن علاج المشاكل الجنسية خاصة عند الرجال تختلف من شخص إلى اخر، فهناك من يحتاج لتدخل جراحي، وأخر يحتاج إلى علاج دوائي، وشخص أخر يحتاجج إلى تعديل سلوك، الامر الذي يحدده الطبيب المختص، مع الطبيبب النفسي

اسباب رئيسية للعجز الجنسي للرجال

يمكن أن تكون أسباب العجز الجنسي عضوية أو نفسية، كما يمكن أن يجتمع العاملان النفسي والعضوي في بعض الحالات، مثل تصلب الشرايين، خلل هرموني والذي يتمثل في تقلص معدل هرمون التستيترون عند الرجل.

كما أن مرضى السكري: يواجهون المشكلة بنسبة 3 إلى 4 مرات أكثر من المعدل، بالإضافة إلى خلل في الأعصاب، وذلك يكون بفعل ارتجاج في المخ.

ومن الأسباب النفسية للعجز الجنسي، التخوف من عدم نجاح العلاقة الجنسية وفشلها والخوف من خيبة أمل الشريكة، الاكتئاب، والخجل الشديد، التعرض لصدمة نفسية شديدة أو لعنف جنسي في الماضي، بالإضافة إلى انعدام الشهوة بين الطرفين بسبب الروتين أو ظهورعشيقة ما يجعل الرغبة في الشريكة مستحيلة.

كما تقل القدرة الجنسية للرجل مع تقدمه في السن، حيث يحتاج بعد سن الخمسين حيث يعتمد على المنشطات الجنسية التي مع الوقت تقلل من الشعور بالمتعة والرضا الجنسي.