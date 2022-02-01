الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الصحة» تكشف حقيقة الفرق بين متحورات كورونا

كورونا
كورونا

تزامنا مع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنفوجرافًا ترصد فيه الفرق بين أميكرون، فلورونا، دلتاكرون، أوميكرون BA.1 و BA، في ضوء جهودها لمتابعة تطورات متحورات “كوفيد 19”.

وترصد «الدستور» أبرز ما جاء في «الإنفوجراف» الخاص بوزارة الصحة والسكان والذي رصد الفرق بين متحورات كورونا التي تفشت في الفترة الماضية، فقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث بأسم الوزارة،: فيروسات أميكرون، فلورونا، دلتاكرون، أوميكرون جزءًا من كوفيد 19.

وكشفت الوزارة خلال الإنفوجراف أن “فلورونا ودلتا أوميكرون” ليسا متحورات حقيقية، حيث أن فلورونا عبارة عن الإصابة بكل من الإنفلونزا وكوفيد 19 في نفس الوقت وهي إصابات مسجلة منذ بداية ظهور الفيروس منذ عامين “أي ليست وليدة اللحظة”، موضحة أيضًا أنه لا يوجد ما يسمى بدلتا كورونا بل مزيج من دلتا وأوميكرون لم يكن موجودًا أبدًا وقد يكون نتيجة لتلوث العينات في المعامل.

ويعد أوميكرون BA2  سلالة فرعية من أوميكرون، ورغم أنه أسرع انتشارًا لكن دراسات الصادرة من بريطانيا، قالت أنه ليس فيروسًا جديدًا بل ينتمي إلى جنس مختلف تمامًا. 

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة تعاطى لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين، مطمأنة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات، قائلة إن الأعراض بسيطة ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب وتزول في غضون يومين.

الدولة ودلتاكرون وفلورونا أميكرون كورنا فيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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