الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مودة» ينتهي من تدريب 54 ألف طالب وطالبة في 10 جامعات

مودة
مودة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتهاء المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" من تدريب 54 ألف طالب وطالبة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022 على مستوى 10 جامعات، وذلك من خلال 726 تدريبًا قام بتنفيذها 172 عضو هيئة تدريس تم إعدادهم من قِبَل المشروع كمدربين معتمدين وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

واعتمدت التدريبات على أساليب التعلم الحديثة، حيث تم تنفيذ مجموعة متنوعة ومختلفة من الأنشطة مع المشاركين بهدف توسيع دائرة التعلم التي تضمن مشاركة جميع المتدربين فى العملية التدريبية.

وقد قام بتنفيذ تلك التدريبات نُخبة من الكوادر التدريبية فى مختلف التخصصات التى يعمل عليها المشروع ومنها الجوانب النفسية والاجتماعية فى الحياة الأسرية والتى تشمل محاور مهمة تساعد المقبلين على الزواج وحديثي الزواج على تأسيس كيان أسري سليم وسوي، ومن القيم التي يعمل البرنامج على نشرها أسس اختيار شريك الحياة، والتعريف بمفهوم الزواج والجاهزية الشخصية والنفسية والمالية له، وأشكال التواصل الإيجابي والتفاهم بين الطرفين، والأساليب العلمية المختلفة لحل المشاكل الأسرية، وطرق إدارة الموارد المالية، بالإضافة إلى أساليب التربية الإيجابية للأبناء.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم  لاستكمال برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ببرامج الاستشارات الأسرية ما بعد الزواج لضمان الحفاظ على علاقة صحيحة يسودها الاحترام والمشاركة بين أفراد الأسرة.

ويهدف المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع والتي زادت بشكل كبير في السنوات الماضية، وذلك من خلال توفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية للمُقبلين على الزواج بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج.

وزارة التعليم وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن وزارة التضامن التعليم العالي والبحث العلمي عضو هيئة تدريس المقبلين على الزواج نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق الأمم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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