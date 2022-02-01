الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأجهزة التنفيذية بحي المناخ تواصل حملاتها لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ بقيادة الدكتور منصور بكري، رئيس الحي، الحملات المكبرة بالعديد من المناطق بنطاق حى المناخ، لمتابعة ورفع وإزالة الإشغالات والمخالفات والفروشات المخالفة والباعة الجائلين بالشوارع؛ للوقوف المخالف بنهر الطريق وإعاقة الطريق.

حيث قامت الحملة بالمرور بأمتداد شارع العبور وبامتداد شارع عادل الشربيني، وبامتداد شارع ٢٣ ديسمبر وبامتداد شارع كسرى وبامتداد شارع النصر، وبامتداد شارع الأمين وبمحيط مسجد مريم.

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وتم خلال الحملة إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والبنوك الخشبية وعربات اليد والفروشات المخالفة والباعة الجائلين، وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية، كما تم إزالة التقفيلات والخارجات المخالفة أمام المحلات.

تأتى هذه الحملة إستكمالا للحملات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ لمتابعة وإزالة الاشغالات والمخالفات بنطاق الحى بمشاركة القيادات بالحى وفريق العمل بإدارة الإشغالات وبالإدارات المعنية بالحى.

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وفي شأن آخر تابع الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ إستمرار أعمال النظافة والتجميل وتقليم الأشجار وتهذيب النجيل بالمسطحات الخضراء والحدائق بنطاق حى المناخ.

حيث تواصلت أعمال النظافة والتجميل وتقليم الأشجار والنخيل وتهذيب النجيل وقص الحشائش بالمسطحات الخضراء مرورا بحديقة المناخ بالمنطقة السابعة حى المناخ.

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كما تمت أعمال نظافة وتجميل وتقليم الأشجار وتهذيب النجيل بالمسطحات الخضراء بالمنطقة السابعة تمليك نطاق الحي ،كما تمت أعمال نظافة وتجميل وتقليم الأشجار وتهذيب النجيل وقص الحشائش بالمسطحات الخضراء بحديقة منطقة ٢ تعمير، وجارى استكمال الأعمال بالمرور تباعا بكافة الحدائق والمسطحات الخضراء والأحواض بنطاق حى المناخ.

تأتى هذه الأعمال استكمالا لأعمال النظافة والتجميل ورفع الكفاءة التى تتم بكافة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق حى المناخ بمشاركة فريق العمل بالحدائق بالحى.

حملة إزالة حملات تنفيذي خيل إمام بنوك عادل لحم متابعة

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