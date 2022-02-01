الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الريف المصري» تواصل منح تيسيرات في السداد لمنتفعي الـ 1.5 مليون فدان

اللواء مهندس عمرو
اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب

أعلن اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، استمرار العمل بأحكام تيسيرات السداد على العملاء المنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد"، وذلك حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022.

و لفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، إلى قرار شركة تنمية الريف المصري الجديد بضرورة قيام جميع المنتفعين ممن سبق لهم التعاقد بكافة المناطق التى تقع تحت ولايتها - فيما عدا منطقة المغرة - ، والذين يرغبون في الاستفادة بالتيسيرات، بضرورة استيفاء جميع الإجراءات والمستندات القانونية والمالية قبل الميعاد المشار إليه 30 يونيو 2022.

 من جهتها أكدت الشركة أنه لن يتم قبول أى طلب أو إجراء بعد إنتهاء هذه المدة المشار إليها، موضحة أن عدم قيام المنتفع باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن سوف يعتبر إقراراً منه بعدم الرغبة فى الاستفادة من هذه التيسيرات، وتسرى بشأنه الأحكام والشروط الواردة فى العقد المبرم معه.

وكانت قد أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، عن زراعة 400 فدان من محصول الزيتون حتى الآن فى منطقة المغرة، وذلك فى إطار المبادرة التى طرحتها شركة "تنمية الريف المصري الجديد، مؤخراً لدعم مزارعى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان من أجل تشجيع وتنشيط زراعة الزيتون والنخيل فىيراضي المشروع القومى.

-الريف المصرى الجديد تعلن استمرار منحها تيسيرات السداد لمنتفعى الـ مليون

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

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