الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق بـ«عمارة وفاء عامر» بالدقي

وفاء عامر
وفاء عامر

نشب حريق بعقار بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، دون إصابات بشرية، وتبين أن الفنانة وفاء عامر تقيم بإحدى الشقق السكنية بالعقار.

وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة الدقي، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق، وإخماد النيران دون إصابات. 

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم الاستماع لأقوال مالكها، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وعقب إطفاء الحريق توجهت الفنانة وفاء عامر بالشكر إلى رجال الأمن والحماية المدنية للتدخل السريع لإنقاذ حياة السكان من الحريق.

الجيزة الفنانة وفاءعامر وفاءعامر الدقي حريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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