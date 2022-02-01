الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تغلق كافة السجون مؤقتًا بسبب مشاجرة بين السجناء بتكساس

سجن
سجن

 تسبب اشتباك عنيف في أحد السجون الفيدرالية بولاية تكساس الأمريكية إلى أن قررت هيئة السجون الإغلاق المؤقت لجميع السجون في البلاد.


وقال المتحدث باسم هيئة السجون الأمريكية إيميري نيلسون إن الهيئة تقوم بتأمين منشآتها كإجراء مؤقت من أجل ضمان استتباب النظام، وهو إجراء قصير الأجل.


وأشارت إدارة السجن -في بيان- إلى أن عددا من السجناء كانوا قد تشاجروا في سجن بومونت في تكساس، ونُقل أربعة منهم إلى المستشفى على إثر ذلك، كما قُتل شخصان بعد نقلهم للرعاية الطبية.
يُذكر أن سجن بومونت هو من السجون الأكثر تأمينا، ويضم 1372 سجينا.

الولايات المتحدة على امريكية بيان المتحدث هيئة غلق مستشفى السجون باب منة السجن

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