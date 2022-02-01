حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 1 فبراير 2022

قدم موقع «times of india» حظك اليوم الثلاثاء، 1 فبراير 2022، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

- برج الحمل

برج الحمل اليوم قد تكون راضيًا في العمل، وقد تخطط لرحلة قصيرة متعلقة بالعمل، مما قد يمنحك وضوحًا فيما يتعلق بأهدافك، و يمكنك أيضًا زيارة بعض الأماكن الدينية للحفاظ على سلامك الداخلي.

ومن مشاهير البرج إيما واتسون.

إيما واتسون

- برج الثور

برج الثور قد تشعر بالملل، يُنصح بالحفاظ على هدوء عقلك ، إنها قاعدة ذهبية بالنسبة لك للتفكير مرتين قبل أي فعل، و يمكنك السفر لاستعادة أموالك، وإلا فقد تفقد أموالك، و يُنصح أيضًا بتجنب الذهاب في جولات المغامرة، ويُنصح الطلاب بالذهاب إلى دراسة متعمقة لتحقيق النجاح.

ومن مشاهير البرج فيفي عبده.

فيفي عبده

- برج الجوزاء

قد تشعر اليوم بحالة جيدة، وقد يجعلك الانسجام المنزلي سعيدًا، و قد تقابل شخصًا مؤثرًا للحصول على بعض الفوائد في مجال العمل، و من المحتمل أن تؤدي وظيفتك بشكل جيد، وقد تتوقع بعض المكافآت من حيث الترقيات، و من المحتمل تسوية النزاعات في الممتلكات الموروثة.

من مشاهير البرج نجم منتخب مصر محمد صلاح.

-برج السرطان

قد تكون بصحة جيدة، وقد تكون قادرًا على التركيز على أهدافك، وقد يكون أداؤك جيدًا جدًا في العمل، وقد يكون رئيسك سعيدًا معك، وقد تتحمل بعض المسؤوليات المهمة في العمل، و قد تسمع أخبارًا جيدة في أي مسألة قانونية، ومن المحتمل أن تتحكم في خصومك في العمل.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيرمين الفقي.

نرمين الفقي

- برج الأسد

قد تفضل اكتساب المعرفة، قد تفهم قيمة الأصول الفكرية في بعض الأحيان قد تتحكم في مزاجك القصير، مما قد يساعدك على أداء مهمتك بسلاسة، وقد تكون هناك بعض الفرص في الكسب السلس ، مما قد يمنحك الراحة في سير العمل يُنصح بتوخي الحذر قبل القيام باستثمارات جديدة في الأصول من المحتمل أن تنفق المال على الحب مرة واحدة.

ومن مشاهير البرج الفنان أحمد عز.

أحمد عز

- برج العذراء

برج العذراء، قد تشعر بالسلبية من حولك و قد تجد مسؤولياتك عبئا قد تكون في عجلة من أمرك لإكمال المهمة الموكلة إليك وقد ترتكب أخطاء سخيفةو قد تتباطأ كفاءة عملك ، مما قد يؤثر على عملك اليومي من المحتمل أن تتأخر مشاريعك، فهذا يؤثر على حياتك المهنية، ويُنصح بأخذ المشورة من كبار السن أو المستشار قبل اتخاذ أي قرار مهم.

ومن مشاهير البرج الفنان فؤاد المهندس.

فؤاد المهندس

- برج الميزان

قد تكون متحمسًا، وقد تكون أكثر تركيزًا ، مما قد يؤدي إلى تسريع مشاريعك المؤجلة قد يساعدك مرؤوسوك في بدء مشروع جديد، مما قد يمنحك ربحًا في المستقبل القريب و قد تتوقع بعض الرحلات القصيرة المتعلقة بقضايا عائلتك وقد يسمع الباحثون عن عمل أخبارًا جيدة من حيث الوظائف.

ومن مشاهير البرج الفنانة روبي.

روبي

- برج العقرب

قد تكون قادرًا على التحكم في إنفاقك على الأشياء التي لا قيمة لها ، مما قد يزيد من مدخراتك قد تكون أكثر إبداعًا اليوم، يمكنك استخدام إبداعك في مكتبك أو في منزلك ، مما قد يعزز وضعك الاجتماعي من المحتمل أن تحصل من شريك على بعض الدعم من أفراد أسرتها للزواج، و قد يسمع الطلاب أخبارًا جيدة من حيث الأكاديميين.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيللي كريم.

نيللي كريم

- برج القوس

قد تساعدك قوة إرادتك على بدء بعض الابتكارات الجديدة على جبهة العمل و من المحتمل أن تحصل على طلب كبير في عملك الأبوي، مما سيزيد من نمو الأعمال التجارية في المستقبل القريب المسؤوليات الجديدة في وظيفتك قد تجعلك مشغولًا.. قد يحصل الباحثون عن عمل على وظيفة جيدة. يمكن تحسين التفاهم مع الزوج ، مما يحافظ على الانسجام في الحياة الأسرية.

ومن مشاهير البرج نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ

- برج الجدي

قد تواجه مشكلات صحية قد تجعلك مريضًا داخل المستشفى، و قد تنفق أموالك المكتسبة بصعوبة في شراء أشياء لا قيمة لها، و يُنصح بالتحكم في طبيعتك المزاجية القصيرة ، وننصح بتجنب المناقشات حول مواضيع لا قيمة لها ، وإلا فقد يكون هناك بعض الانفصال مع شريكك

ومن مشاهير البرج الفنان محمود المليجي.

محمود المليجي

- برج الدلو

قد تلتقي بشخص مؤثر قد يساعدك في تقدم عملك و ستكون شبكتك قوية بمساعدة هذا الشخص ويمكنك أن تعد نفسك لتنفيذ أفكار جديدة في عملك ستخطط لاستثمار المزيد من رأس المال في عملك مما قد يمنحك مكاسب مالية في المستقبل القريب فيما يتعلق بالحياة المنزلية ، ستكون مشغولاً مع العائلة والفعاليات الاجتماعية.

ومن مشاهير البرج الفنانة أنغام.

أنغام

- برج الحوت

قد تكون صحة أمهاتك جيدة وقد تستمتع بعملك، وقد تحصل على مكافآت بعد عملك الشاق وقد يزداد احترامك الاجتماعي الآن، وقد يجعلك إرهاق عقلك متعبًا ، بسبب عبء العمل، قد لا تتمكن من الوصول إلى بعض الأحداث العائلية.

ومن مشاهير البرج الفنان رامي صبري.