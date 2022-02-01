تقرير: اليابان تستعد لزيارة محتملة من بايدن أواخر مايو

نقلت صحيفة يوميوري اليوم الثلاثاء عن مصادر حكومية متعددة أن اليابان تستعد لزيارة قمة محتملة من الرئيس الأمريكي جو بايدن في النصف الثاني من مايو لإجراء مناقشات حول الأمن الإقليمي والصين وكوريا الشمالية.



وأضافت أنه من المقرر تحديد موعد الزيارة، والتي ستكون الأولى لبايدن منذ توليه الرئاسة، لتكون بالتزامن مع اجتماع في اليابان

لزعماء اليابان والهند وأستراليا والولايات المتحدة في إطار ما يعرف بالحوار الأمني ​​"الرباعي".



لكن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو قال في مؤتمر صحفي إنه لم يتم تحديد موعد للزيارة حتى الآن.



عقد بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قبل أسبوعين أول محادثات موسعة منذ تولي كيشيدا منصبه في العام الماضي، واتفقا على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والأمنية العاجلة، وهو ما يشمل الصين وصواريخ كوريا الشمالية والتهديد الروسي لأوكرانيا.



وقبل بايدن وقتئذ دعوة لزيارة اليابان، وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية في وقت لاحق إن هناك مؤشرات على أنها ستتم في أواخر فصل الربيع.



وقالت يوميوري إن الولايات المتحدة تدرس قيام بايدن بزيارة لكوريا الجنوبية في نفس الوقت لإجراء محادثات مع رئيسها الجديد بعد انتهاء فترة ولاية مون جاي إن أوائل مايو .

وعلى صعيد آخر، سجلت اليابان، 60 ألفًا و838 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أن السلطات الصحية سجلت أيضا 44 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما وصل عدد الحالات الحرجة بالبلاد إلى 783 حالة.

وبدأت قوات الدفاع الذاتي اليابانية، اليوم الإثنين، تقديم الجرعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا في منشأة كبيرة بحي أوتيماتشي في طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر، ولديهم قسيمة التلقيح وكانوا قد تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل 6 أشهر على الأقل، مؤهلون للحصول على جرعة لقاح موديرنا، ومن المقرر أن يتم تلقيح 4320 شخصًا أو 720 شخصًا يوميًا من الإثنين حتى السبت المقبل بالجرعة الثالثة ضد كورونا.

وتخطط قوات الدفاع الذاتي أيضا لبدء تطعيم نحو 960 شخصا في اليوم في موقع بحي تشوؤ في أوساكا اعتبارا من 7 فبراير المقبل، كما طالبت إدارة العاصمة اليابانية طوكيو، مرضى فيروس كورونا الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، ولا يعانون من مشاكل صحية مسبقة ولا تظهر عليهم أعراض أو أعراضهم خفيفة، بأن يراقبوا وضعهم الصحي بأنفسهم في المنزل.