الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تضامن بورسعيد» تجوب الشوارع لإيداع المشردين دار حياة كريمة (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

ترأست الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حملة مكبرة ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك لإنقاذ المشردين بشوارع محافظة بورسعيد من برودة جو الشتاء.

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وحرصت الدكتورة سوسن حبيش على التحدث مع المشردين لمحاولة إقناعهم بترك الشارع والذهاب مع الفريق إلي الدار، مؤكدة لهم أن الدولة المصرية والرئيس السيسي أقاموا دور حياة كريمة من أجلهم.

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وعمل فريق التدخل السريع برئاسة حنان عبد القادر، وعضوية حنان فتح الباب، والسيد رمضان، قبل أيام على حصر المشردين وبحث حالتهم، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم.

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وعملت الحملة اليوم على توفير بطاطين للمشردين الرافضين للذهاب للدار، وذلك حتى يعود لهم الفريق بعد أيام لاستمرار محاولة إقناعهم لدخول الدار، أو توصيلهم لأسرهم ومحاولة حل المشكلات التي جعلتهم يتواجدون بالشارع.

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وأكدت "حبيش" على استمرار مبادرة حياة كريمة حتى يتم القضاء على ظاهرة تواجد مشردين بشوارع بورسعيد، مؤكدة أن الدار على أعلى مستوى وتوفر الإقامة والمأكل والمشرب والعلاج والرعاية الصحية للمشرد بالمجان.

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وأشارت إلى توافر أماكن بالدار تتحمل عدد المشردين المتواجدين بالشارع والذين تم حصرهم وبحث حالتهم، مؤكدة أن محافظة بورسعيد تعد من أقل المحافظات في أعداد المشردين المتواجدين حتي الآن بالشوارع.

واضافت، أن هناك مشردين كانت حالتهم شديدة الصعوبة بالشارع، وتمكنت المديرية من نقلهم للدار وتحسين حالتهم، حتي أن من كان يراهم بالشارع لا يمكن أن يعرفهم داخل الدار.

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واستطرت: "إقامتهم داخل الدار ربما تكون أفضل من منازلهم، فنحن نوفر لهم أفضل أنواع الطعام والشراب، ونوفر لهم الأطباء والعلاج، وكذلك نوفر لهم وسائل الترفيه والمشروبات ونذهب بهم للرحلات".

السيسي الدولة الرئيس قامة العلاج حملة محافظ مصري وكيل الوزارة

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وائل لطفي

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