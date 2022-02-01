الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة: مؤتمر المناخ على رأس أولويات الوزارة

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والآثار

قال الدكتور خالد العناني،  وزير السياحة والآثار، إن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27 " بمدينة شرم الشيخ يعتبر على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، ويتم على قدم وساق لتسخير كافة الإمكانات السياحية الممكنة للمساهمة في إخراج المؤتمر بالصورة المشرفة والتي تعكس مكانة وقيمة مصر عالميًا.

وأشار "العناني"  إلى أن هناك العديد من المقالات والتقارير الإيجابية التي تم نشرها عن مصر فى وسائل الإعلام الدولية، منها صحيفة Daily Telegraph التي صنفت مصر الوجهة الثانية الأكثر شعبية بين المواطنين البريطانيين في عام 2022، وكذلك موقــع الســفر Tripadvisor الذي اختار مدينــة الغردقــة ضمــن أفضــل 10 مقاصــد ســياحية لزيارتهــا خــلال العــام الجـاري، ومدينـة القاهـرة ضمـن أهـم 10 وجهـات اسـتطاعت تحقيـق أكـبر زيـادة سـنوية.

كما تم عرض بعض الأحداث التي من المقرر تنظيمها أو استضافتها خلال الفترة القادمة، ومن بينها تنظيم فعالية بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل بالتعاون مع وزارة الثقافة والذي يعتبر تاريخًا مميزًا 22 /2 /2022، وكذلك استضاقة محافظة الأقصر لعرض أزياء المصمم الإيطالي استيفانو ريتشي في مارس المقبل.

من جانبه، قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في أولي جلساته المنعقدة هذا العام، إن الحملات الترويجية الحالية والقادمة التي من المقرر إطلاقها للترويج للسياحة المصرية،  بالإضافة إلى مقترحات التحرك خلال الفترة المقبلة بالأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر.

وتم إحاطة المجلس ببعض المشاركات الدولية الهامة خلال الفترة المقبلة، ومنها مشاركة مصر كضيف شرف في معرض المجر Hungexpo هذا العام، والذي سيتم إقامته بمدينة بودابيست بالمجر بداية مارس المقبل.

وفي إطار الترويج لمنتج سياحة اليخوت، تم الموافقة على مشاركة الوزارة في معرض sea Trade Cruise Globul،  والمقرر إقامته خلال الفترة ٢٥ إلى ٢٧ أبريل ٢٠٢٢.

كما تم استعراض مشروع موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و مناقشة دراسة إمكانية إدراج قرية الفواخير ضمن برامج الزيارة لشركات السياحة.

خالد العناني وزير السياحة والآثار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تغير المناخ COP 27 تعامد الشمس الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

دار الإفتاء: غدا ليس أول أيام رجب واستطلاع الهلال بعد المغرب

وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق

تجدد اشتعال النار فى «عقار الحسين».. والحماية المدنية تخمده

«الصحة»: تسجيل 2223 إصابة جديدة بكورونا.. و31 حالة وفاة

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

صور

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

نوة الكرم.. أمطار على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوى

الإقبال يتزايد على معرض الكتاب.. والأطفال يتصدرون المشهد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبى للتدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية

فلسطين: وزير الخارجية الإسرائيلى يتعمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون