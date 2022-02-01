وزير السياحة: مؤتمر المناخ على رأس أولويات الوزارة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27 " بمدينة شرم الشيخ يعتبر على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، ويتم على قدم وساق لتسخير كافة الإمكانات السياحية الممكنة للمساهمة في إخراج المؤتمر بالصورة المشرفة والتي تعكس مكانة وقيمة مصر عالميًا.

وأشار "العناني" إلى أن هناك العديد من المقالات والتقارير الإيجابية التي تم نشرها عن مصر فى وسائل الإعلام الدولية، منها صحيفة Daily Telegraph التي صنفت مصر الوجهة الثانية الأكثر شعبية بين المواطنين البريطانيين في عام 2022، وكذلك موقــع الســفر Tripadvisor الذي اختار مدينــة الغردقــة ضمــن أفضــل 10 مقاصــد ســياحية لزيارتهــا خــلال العــام الجـاري، ومدينـة القاهـرة ضمـن أهـم 10 وجهـات اسـتطاعت تحقيـق أكـبر زيـادة سـنوية.

كما تم عرض بعض الأحداث التي من المقرر تنظيمها أو استضافتها خلال الفترة القادمة، ومن بينها تنظيم فعالية بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل بالتعاون مع وزارة الثقافة والذي يعتبر تاريخًا مميزًا 22 /2 /2022، وكذلك استضاقة محافظة الأقصر لعرض أزياء المصمم الإيطالي استيفانو ريتشي في مارس المقبل.

من جانبه، قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في أولي جلساته المنعقدة هذا العام، إن الحملات الترويجية الحالية والقادمة التي من المقرر إطلاقها للترويج للسياحة المصرية، بالإضافة إلى مقترحات التحرك خلال الفترة المقبلة بالأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر.

وتم إحاطة المجلس ببعض المشاركات الدولية الهامة خلال الفترة المقبلة، ومنها مشاركة مصر كضيف شرف في معرض المجر Hungexpo هذا العام، والذي سيتم إقامته بمدينة بودابيست بالمجر بداية مارس المقبل.

وفي إطار الترويج لمنتج سياحة اليخوت، تم الموافقة على مشاركة الوزارة في معرض sea Trade Cruise Globul، والمقرر إقامته خلال الفترة ٢٥ إلى ٢٧ أبريل ٢٠٢٢.

كما تم استعراض مشروع موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و مناقشة دراسة إمكانية إدراج قرية الفواخير ضمن برامج الزيارة لشركات السياحة.