«احجز شقتك».. شروط شقق الإسكان الاجتماعى 2022 والمطلوب بالتفصيل

يتساءل الكثير من الأشخاص عن شروط شقق الإسكان الاجتماعى 2022 والمطلوب بالتفصيل حيث تُجهز وزارة الإسكان المصرية، والتي تتمثل في هيئة المجتمعات العمرانية، أكبر الطروحات لوحدات الإسكان المختلفة.

وفي هذا السياق، تندرج أغلب الشقق التابعة “للإسكان” بأنوعها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بنسبة فائدة 3%، كما سيكون هناك الوحدات السكنية المتوافقة مع 8%، وتستعرض “الدستور” في السطور التالية تفاصيل شروط شقق الاسكان الاجتماعى 2022 والأوراق المطلوبة والخطوات اللازمة عن التقديم.

خطوات تقديم شقق الاسكان الاجتماعى 2022

يتم التقديم والحجز من خلال الموقع الإلكتروني عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، حيث يتم سداد مبلغ جدية الحجز عبر بنك التعمير والإسكان ثم التقديم عبر الموقع خلال الفترة الأولى التي تحددها وزارة الإسكان، ثم تبدأ المرحلة الثانية من الحجز والتي تشمل الحجز الإلكتروني بالأسبقية.

وتتواجد كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، ويمكن الاطلاع على أرقام العمارات والوحدات من خلال كراسة الشروط.

شروط شقق الإسكان الاجتماعى 2022

- “الشرط الأول”: يجب أن تكون الجنسية مصري في البطاقة.

-“الشرط الثاني”: يجب ألا يقل العمرعن 21 سنة.

-“الشرط الثالث”: يجب عدم التسجيل في أي وقت مضي في أي اعلان.

-“الشرط الرابع”: عد استخدام الوحدة في أي نشاط تجاري.

شروط خاصة بمبادرة التمويل العقاري:

-“الشرط الاول”: يجب ألا يزيد الدخل للأعزب على 10 آلاف جنيه والمتزوج على 14 ألف جنيه.

-“الشرط الثاني”: يجب مدة التمويل 30 سنة بحد أقصى و7 سنوات بحد أدنى.

- “الشرط الثالث”: يجبعدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

- “الشرط الرابع”: يجبيتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

-“الشرط الخامس”: يجب أما بالنسبة إلى الوحدات التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه، فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

- “الشرط السادس”: يجب أن يتم سداد 40% مقدم حجز لأصحاب المعاشات.

أوراق شقق الإسكان الاجتماعى 2022

1 - يجب على المتقدم إحضار استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط، ووصل سداد مقدم جدية الحجز.

2- يجب على المتقدم إحضار صورة إثبات الشخصية.

3- يجب على المتقدم إحضار شهادة بإثبات الدخل الشهري، وتتم اضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل.

4- يجب على المتقدم إحضار مستندات خاصة بالدخل الإضافي؛ سواء أكان عملاً إضافيًّا أم أملاكًا زراعية وعقارات أم أراضي أم معاشًا استثنائيًّا أم أية أوراق تثبت وجود دخل إضافي.

5- يجب على المتقدم إحضار شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين الدخل الشهري أو السنوي، موضحًا بها مهنة المتقدم، بجانب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، لأصحاب المهن التجارية والحرفية.

6-يجب على المتقدم إحضار صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

7 - يجب على المتقدم إحضار إيصال مرفق حديث.