حجز عاطلين لحيازتهما 400 جرام من مخدر الحشيش فى التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الاثنين، حجز عاطلين 24 ساعة، لحين وصول التحريات الأمنية لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بمنطقة التجمع الخامس.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين “سعيد .م”، “ماهر. ع”، عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام قبل ترويجها بالقاهرة الجديدة.

وأقر المتهمان بامتلاكهما المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام.

وبمواجهتهما أقرا بامتلاكهما المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.