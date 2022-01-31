أنغام تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة «نفضل نرقص»

كشفت النجمة أنغام كواليس التحضير لأغنية "نفضل نرقص" التي لحنها عزيز الشافعي، وقالت إنها أسرع أغنية وافقت عليها.

وقالت أنغام خلال تواجدها في محطة راديو إنرجي 92.1، مساء اليوم، مع وائل منصور وزهرة رامي، إنها أحبت "ونفضل نرقص" خلال 5 دقائق، موضحة: "حسيت إنها لايقة عليا وأعرف أغنيها"، مشيرة إلى أن العديد من الأغاني التي تعرض عليها وتخون خفيفة الدم لكنها تشعر بأنه لا تليق عليها.

ووصفت أنغام عزيز الشافعي بأنه من الفنانين الموهوبين الذي أثبت شطارته في كتابة الأغاني والتلحين، ولديه لغة وهي مواهب لا تجتمع كثيرا.

وتطرقت أنغام إلى الملحن إيهاب عبد الواحد الذي شاركت معه في الكثير من الأغاني، وقالت إنه "حاجة ثانية وعنده جمل ملهاش شبه"، موضحة أنها تكون حذرة دائما في اختيار الأغاني حتى لا تظهر ضعيفة أو "مش مالية مركزها فيها".

وأكدت أنغام على أنها تحب الأغنية المبهجة واللحن السلس البسيط، مشيرة إلى أنها تحب جدا تقديم دويتو مع الفنان محمد حماقي.

وكشفت أنغام عن مشاركتها مع أصدقائها في متابعة مباراة منتخب مصر والمغرب، وأنها طبخت لأصدقائها "كبسة" قبل المباراة، معبرة عن تفاؤلها بمباراة يوم الخميس المقبل مع الكاميرون.

وأوضحت أنغام أنها حساسة في نشر الأمور واللحظات الشخصية على السوشيال ميديا، وكشفت عن تناولها "البينت باتر" قبل الصعود على المسرح.



ألحان تامر عاشور والعسيلي

وقالت أنغام إنها تحب سماع أغاني الفنان حمزة نمرة، وتسمتع بألحانه وكلماته وأدائه للأغاني، خاصة "فاضي شوية" التي حققت نجاحا كبيرا مؤخرا.

وعن أفضل أغنية في 2021، قالت أنغام إنها تحب "تمثيلية" للفنان محمود العسيلي وتسمعها كثيرا، وكشفت عن تعاون مرتقب بينهما وتقديمها أغنية من ألحانه لأنها تحب ما يقدمه والطريقة التي يغني بها.

كما كشفت أنغام عن تعاونها مع الفنان تامر عاشور في أغنية من ألحان قريبا، وهو ثاني تعاون بينهما من كلمات نادر عبد الله وتوزيع طارق مدكور.

وقالت أنغام إنها لم تتخذ قرارا بعد بخصوص طرح ألبوم جديد، لكنها أميل إلى الاستمرار في طرح الأغاني السينجل وهي أنجح بالنسبة لها من الألبوم الكامل.

وأكدت على أنها لن تقدم أي عمل درامي قريبا لعدم وجود خطة أو فكرة واضحة، لكنها ستطرح غدا تذاكر حفل مرتقب لها في قصر عابدين يوم 25 فبراير الجاري، فيما ستحيي حفلا بالإسكندرية قريبا.