مصادر بلجنة الحج والعمرة: رسوم «السياحة» تتعلق فقط بتسجيل الشركات على البوابة

قالت مصادر بلجنة الحج والعمرة إن الرسوم التي أعلنتها الوزارة حتى الآن لا تشمل الرسوم المقررة على رحلات المعتمرين، وتتعلق فقط بتسجيل الشركات على بوابة العمرة وكذلك رسوم التوثيق.

وأكدت المصادر لـ«الدستور» أنه من المقرر الإعلان عن الرسوم الخاصة بوزارة السياحية غدا بعد الانتهاء من اجتماع الوزير مع أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة.

وأشار المصدر إلى أن المصروفات المقررة على المعتمر المصري تشمل رسوم تحليل pcr وحددتها وزارة الصحة بـ٩٠٠ جنيه وفي حالة وجود تحليل بالمملكة يتكفل المعتمر بدفعه بالإضافة لرسوم توثيق الشهادة الصحية ٢٥٠ جنيها بالإضافة لرسوم الحجر المؤسسي سواء في المدينة المنورة أو مكة.

وأضاف المصدر أن برنامج الرحلة الخاص بالمعتمر لهذا الموسم سيتضمن سكن مكة وسكن المدينة والحجر الصحي أو المؤسسي لمدة 3 أيام ورسوم وزارة السياحةً وتذاكر الطيران، وأن رسوم التأمين أو خطاب الضمان يشمل كافة المصروفات المفروضة على المعتمر بالأراضي المقدسة وتدفعها الشركات السياحية كخطاب ضمان مقبول الدفع.