كل ما تريد معرفته عن استخدام «بوتوكس» الشعر

تتبادر أول صورة إلى أذهاننا عندما نسمع كلمة «بوتوكس» هي علاج يتضمن الإبر والحقن ولكن استخدام مادة البوتوكس للشعر ليست كما تعتقد؛ فهو ليس علاجًا جراحيا ولكنه يشير إلى علاج تكييف عميق لتعزيز صحة الشعر يمكن إجراؤه في الصالون.

وأصبح «بوتوكس» الشعر كلمة رنانة حاليًا في صناعة التجميل مع تزايد شعبيته على وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من المشاهير الذين يجربونه.

ماذا يعني العلاج بالبوتوكس؟

تتم إحالة علاج البوتوكس إلى خدمة يتم أخذها لإعادة تعريف ملامح الوجه التي ربما تكون قد تأثرت بسبب تقدم العمر؛ باختصار إنها خدمة لمكافحة الشيخوخة؛ وبالمثل فإن مادة بوتوكس الشعر هي علاج مضاد للشيخوخة يتم إجراؤه لتحويل الشعر الأكثر تضرراً.

وعلى عكس بوتوكس الجلد، فإن بوتوكس الشعر ليس علاجًا جائرًا ولكنه يشير إلى الترطيب العميق للشعر الذي يتم تطبيقه موضعيًا لعكس أي إجهاد يمر به الشعر.

ما هو علاج الشعر بالبوتوكس؟

إنه ليس علاجًا معتادًا بالكيراتين أو السيستين في الصالون، فالبوتوكس هو علاج خالٍ من الفورمالديهايد وخالٍ من المواد الكيميائية؛ وتتضمن عملية العلاج به طلاء الشعر بمركبات محببة للشعر تساعد في التحكم في التجعد وإضفاء اللمعان على الشعر؛ وعلى الرغم من أن علاج البوتوكس يساعد في إعادة بناء روابط الشعر التالفة، إلا أنه لا يقدم فوائد تمليس الشعر.

ولكنه أيضا يجعل الشعر ناعمًا ولامعًا ويبدو أكثر استقامة من قوامه الطبيعي.

كيف يعمل البوتوكس عند إضافته للشعر؟

قد تختلف العملية في التركيب، ولكنها عادة ما تشمل البروتينات والببتيدات والأحماض الأمينية والفيتامينات وفيتامين B5 ومركبات الكولاجين والدهون؛ ويتم استخدام مزيج من هذه المركبات لملء الشعر لعكس ترققه، وبالتالي يطلق عليه اسم بوتوكس الشعر.

خطوات العلاج بالبوتوكس للشعر



الخطوة 1

يُغسل الشعر بشكل صحيح لإزالة أي أوساخ حتى لا تتكون طبقات من القشور بعد تفاعلها بالبوتوكس أيضا لا يتم وضع أي بلسم بعد الشامبو. يساعد هذا أيضًا على فتح فروة الشعر للسماح لها بامتصاص العلاج بشكل أفضل.



الخطوة 2

بعد تجفيف الشعر، يطبق علاج البوتوكس ويترك لمدة 45 دقيقة على الأقل؛ ويتم تطبيق العلاج من الجذور إلى الأطراف ثم يتم غسله بمنظف شعر خالٍ من الكبريتات.



الخطوة 3

بعد غسل العلاج يتم فرد الشعر باستخدام أداة حرارية لإغلاق الشعى ويعتمد ذلك على الصالون إذا تم فرد الشعر دون تجفيف الشعر لتسهيل اختراق النتائج بشكل أفضل.



قد يرغب بعض الأشخاص في تجربة العلاج في المنزل، ومع ذلك، تعد الخدمة داخل الصالون بنتائج أفضل وأكثر احترافًا.



نصائح للعناية بالشعر بعد العلاج بالبوتوكس



على الرغم من أنه علاج خالٍ من المواد الكيميائية، إلا أنه قد يكون هناك بعض الضرر الذي يلحق بالشعر بسبب الحرارة؛ لذلك من المهم أن تعتني بشعرك بعد العلاج، وإليك كيفية القيام بذلك:

_تأكد من غسل الشعر فقط بالشامبو الخالي من الكبريتات والبارابين واستخدم مكيفًا لمنع الجفاف.



_لينعم الشعر بالترطيب العميق، تأكد من وضع قناع مرطب للشعر مرة واحدة في الأسبوع أو خلال 10 أيام لمنع الجفاف وإصلاح أي ضرر يلحق بالشعر بسبب العوامل البيئية الضارة وضعي القناع من الجذور إلى الأطراف.



_تجنبي تصفيف الشعر بالحرارة اليومية وتأكدي من تجفيف الشعر في الهواء دون استخدام الحرارة الشديدة؛ إذا كنت بحاجة إلى تصفيف شعرك بالمكواة الحرارية، فاستخدم منتجًا واقٍ من الحرارة لتقليل الضرر الناتج عن الحرارة.



_احرصي على حماية شعرك من أشعة الشمس وإشعاعها الضارة ويفضل تغطية الشعر بوشاح حريري أو قبعة أثناء الخروج.



سلبيات علاج الشعر بالبوتوكس



في حين أنه علاج آمن، لا تزال هناك بعض السلبيات المرتبطة بعلاج البوتوكس للشعر:

_قد يكون العلاج باهظ الثمن. مثل العلاجات الأخرى في الصالون، ويتكلف أكثر من العلاج في المنزل.



_أحيانا تكون الرعاية اللاحقة للعلاج مرهقة لأنها معالجة معقدة. ومع ذلك، عليك التأكد من عدم تفويت أي خطوة لتقليل الضرر أو عدم التسبب في المزيد منه.



_تختلف نتيجة العلاج حسب أنواع الشعر المختلفة.

_نظرًا لأن العلاج لا يعد بنتائج استقامة الشعر، فقد لا يحصل الأشخاص ذوو الشعر المجعد أو الدهني على أي فوائد كبيرة.