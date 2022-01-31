طريقة تحضير 3 أنواع من الشوربة

تعد الشوربة من أصح الأطعمة التي يمكنك الحصول عليها ومع حلول فصل الشتاء، يتوق الجميع إلى الحساء للحفاظ على دفئهم وفيما يلي بعض وصفات الشوربة المختلفة.



شوربة السبانخ

تعد السبانخ واحدة من أكثر الخضروات الورقية لغناها بحمض الفوليك والحديد وفيتامين أ وبالتالي تساعد في تحسين مناعتك عن طريق زيادة فيتامين أ في نظامك الغذائي كما أن بذور الشيا في هذه الوصفة غنية بدهون أوميغا 3 أيضًا.

مكونات شوربة السبانخ

1 ملعقة كبيرة زيت معصور على البارد

1 ورقة غار

¼ بصل مفروم ناعماً 1 فص ثوم مفروم ناعماً

1 حفنة سبانخ

1 كوب ماء لخلط كوب حليب ملح حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة فلفل مطحون

1 ملعقة كبيرة طحين ذرة

كوب ماء

1 ملعقة صغيرة زبدة غير مملحة

1 ملعقة صغيرة بذور شيا.

طريقة تحضير شوربة السبانخ

سخني وعاء كبير على نار متوسطة إلى عالية، ثم أضيفي الزيت وورقة الغار يقل ثم ضيقي البصل المفروم والثوم واقليها حتى يتحول لونها إلى اللون البني الذهبي؛ بعدها أضيفي اوراق السبانخ وأقليها على نار متوسطة لمدة دقيقة حتى تنكمش، ثم ارفعي الخليط من على النار واتركيه ليبرد تمامًا، ثم قومي بإزالة ورق السبانخ وتخلصي منه ونقلي المزيج إلى الخلاط واخلطيه حتى يصبح هريسًا ناعمًا، مع إضافة الماء حسب الحاجة.



أرجعي الهريس إلى نفس الوعاء وأضيفي الحليب والملح، وحركيه جيدًا واتركيه حتى يغلي وضغب الفلفل الأسود المطحون؛ وقلبي دقيق الذرة في ربع كوب ماء لعمل عجينة وأضيفيه للشوربه ويقلب مرة أخرى وتحققي من الاتساق المطلوب (كلما أضفت المزيد من دقيق الذرة، زاد سمك الشوربة.)

وتسكب الشوربة في أوعية التقديم، ويُضاف الزبدة غير المملحة وبذور الشيا فوقها.



شوربة الطماطم

حساء الشوربة هذا منشط ومريح في آن واحد؛ ويعتبر اللايكوبين الموجود في الطماطم من مضادات الأكسدة الهامة التي تساعد في حماية صحة الجلد ومكافحة الالتهابات.



مكونات شوربة الطماطم

2 ملعقة كبيرة زبدة أو أي زيت من اختيارك

1 ملعقة كبيرة دقيق ذرة

2 كوب هريس طماطم (طماطم مسلوقة وهرسها)

كوب ماء

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

¾ كوب معكرونة مطبوخة (نوع المكرونة من إختيارك)

كزبرة طازجة مفرومة (اختياري)

طريقة تحضير شوربة الطماطم

سخني مقلاة على نار خفيفة إلى متوسطة؛ ثم أضيفب الزبدة أو الزيت بعدها أضيفي دقيق الذرة وكرطي لتشكيل عجينة ناعمة؛ ثم أضيفي مهروس الطماطم والماء تدريجيًا مع التحريك المستمر

قومي بطهي الخليط السابق على نار منخفضة لمدة دقيقتين تقريبًا حتى يتماسك وأضيفي له السكر والملح وقلبي المعكرونة واتركيها لتسخن؛ ورشي الكزبرة المفرومة، وقدميها مع الخبز الصحي المفضل لديك.



شوربة بياض البيض



شوربة بياض البيض واحدة من أسهل أنواع الشوربات؛ ويحتوي البيض علي بروتين كامل وعالي الجودة بالإضافة للكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة عامة جيدة.

مكونات شوربة البيض

3 أكواب من مرق الدجاج (يمكن تحضيرها عن طريق طهي الدجاج بالضغط مع التوابل المختارة وفصل المرقة)

1 ملعقة كبيرة مسحوق ذرة

2 ملعقة كبيرة ماء بارد

1 بيضة كبيرة مخفوقة قليلاً ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة تحضير شوربة بياض البيض

في مقلاة كبيرة، يُغلى مرق الدجاج على نار متوسطة إلى منخفضة ثم يُمزج دقيق الذرة والماء حتى يصبح المزيج ناعمًا لصنع عجينة؛ يقلب تدريجيا في المرق وأتركيه يغلي ويقلب ويطهى لمدة دقيقتين أو حتى يتسم بالقوام الذي تختاره؛ وقللي اللهب إلى مستوى منخفض.

ورشي البيضة المخفوقة في المرق الساخن مع التحريك المستمر؛ ثم ارفعي الحساء من اللهب وضيفي الملح والفلفل ويقدم ساخناً.

ولتجنب قطع البيض الكبيرة المتكتلة، اسكبي البيضة المخفوقة ببطء شديد أثناء تحريك المرق بالمضرب أو الشوكة؛ وسينتج عن ذلك شرائط بيض رفيعة وجميلة.

ويمكنك أيضًا إضافة الخضار المسلوقة أو المعكرونة لجعل هذا الحساء وجبة في حد ذاته.