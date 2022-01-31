الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تحتل المرتبة الثانية في مواجهة وباء كورونا

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الإثنين، أن المملكة السعودية احتلت المرتبة الثانية في مواجهة وباء "كورونا".

وتحت عنوان "وطن بذل الغالي والنفيس من أجل صحة وسلامة كل من على أرضه"، أوضحت الصحة السعودية،  أن نسبة المحصنين في المملكة للفئة العمرية 60 فأكبر من الفيروس، بلغت 90 بالمائة، وأن نسبة التحصين في مجملها بلغت 95.9 بالمائة.

كما أوضحت أن نسبة عدد الجرعات التي تم إعطاءها للمواطنين، بلغت 57 مليون و71 ألفا و116 جرعة، مبينة أن نسبة التعافي بلغت 93.17 في المائة، فيما بلغ عدد الفحوصات التي تم اجراؤها 37 مليون و574 ألفا و337 فحصا.

ونوهت بأن عدد المستفيدين من عيادات "تطمن"، بلغ أكثر من 5 مليون مستفيد.

وكان وزير الصحة السعودية، فهد الجلاجل، قال في وقت سابق اليوم، إن المملكة احتلت المرتبة الثانية في تصنيف وكالة بلومبيرغ لأكثر الدول مرونة في التعامل مع كورونا (كوفيد-19) لشهر يناير الجاري، في تقدم نوعي يعكس فاعلية خطط الاستجابة الصحية والاقتصادية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في التعامل مع الجائحة.

هذا، وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 374 مليونا و701 ألف و198 حالة.

وذكرت الجامعة حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و664 ألفا و12 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 74 مليوناً و333 ألفاً وحالة واحدة، في حين ارتفعت حصيلة الهند إلى 41 مليوناً و302 ألف و440 إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 25 مليون حالة.

Captureالسعودية
Captureالسعودية
فيروس كورونا مواجهة الوباء السعودية وزارة الصحة المرتبة الثانية الدول الأكثر مرونة تصنيف بلومبيرغ

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