الدبيبة يحذر من محاولات يائسة لعودة الانقسام فى ليبيا

حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد البيبة، مساء اليوم الإثنين، من ما وصفها بـ "محاولات يائسة" لإعادة الانقسام في بلاده، في إشارة إلى مجلس النواب الذي شرع في استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.

وكتب الدبيبة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كلما ابتهج الليبيون بابتعادهم عن شبح الانقسام وتوحيد المؤسسات، نجد اليوم محاولات فردية يائسة لعودته".

وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أعلن اليوم، بدء تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة غدا الثلاثاء.

ووجّه عقيلة صالح، في حديثه خلال جلسة اليوم، مقرر البرلمان باستلام ملفات المرشحين.

وسيكون من مهام مكتب مقرر مجلس النواب، فحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها وإخطار لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة لعرضها على مجلس النواب في جلسة المجلس الثلاثاء الموافق 8 فبراير المقبل؛ لاختيار رئيس مجلس الوزراء.

وحدد المجلس، في جلسته السابقة، 13 شرطا يجب توفرها في المتقدم لرئاسة الوزراء، وهي أن يكون "ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يقدم شهادة حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة".

وتضمنت الشروط أيضا أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهامه، وأن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقدم استقالته قبل الترشح، حسب القوانين المنظمة لعمل المرشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، وأي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.