كيروش يخشى «مسحات كورونا» قبل مواجهة الأسود

أبدى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، تخوفه الشديد من نتائج تحاليل فيروس «كورونا»، التى تجرى بمعرفة مسئولين بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، قبل مواجهة الكاميرون يوم الخميس، فى نصف نهائى بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة على الأراضى الكاميرونية حتى ٦ فبراير الجارى.

ويخشى «كيروش» من تكرار السيناريو الذى حدث مع منتخب جزر القمر، قبل مباراته مع الكاميرون فى دور الـ١٦، عندما جاءت نتيجة تحاليل عدد كبير من لاعبى المنتخب القمرى «إيجابية»، وعلى رأسهم حارس المرمى، ما دفعه وقتها للاستعانة بمدافع لحراسة المرمى، فى ظل إصابة الحارس الثانى بإصابة عضلية.

وحذر المدرب البرتغالى لاعبى المنتخب الوطنى من التعامل مع أى فرد غير أفراد البعثة المصرية، حتى تستمر الأمور على ما هى عليه، دون أى حالة إصابة واحدة بفيروس «كورونا» فى صفوف «الفراعنة»، قبل مواجهة أصحاب الأرض فى مباراة نصف النهائى، خاصة أن جميع نتائج تحاليل الفيروس للاعبى مصر جاءت سلبية، منذ انطلاق البطولة حتى الآن.

وطلب «كيروش» من وائل جمعة، مدير المنتخب الوطنى، زيادة الإجراءات الاحترازية، لمنع إصابة أى لاعب بفيروس «كورونا».

وبات المنتخب فى موقف لا يحسد عليه بسبب زيادة عدد الإصابات فى صفوف الفريق، وفقده العديد من الأسلحة والعناصر الأساسية فى التشكيل، بعدما شهدت مباراة المغرب إصابة محمد أبوجبل، حارس المرمى الثانى، وأحمد حجازى، قائد دفاع «الفراعنة»، بشد فى العضلة الضامة، ما يجبر «كيروش» على الاستمرار فى الدفع بالبدلاء خلال مباراة الكاميرون.

وسجلت بطولة أمم إفريقيا إصابة عدد كبير من لاعبى «الفراعنة»، منذ انطلاقتها فى أوائل يناير الماضى، بداية من الحارسين الأول والثانى محمد الشناوى ومحمد أبوجبل، إلى جانب أكرم توفيق وأحمد فتوح وحمدى فتحى ومحمود حمدى «الونش» وأحمد حجازى، ولم يعد للمشاركة من هؤلاء اللاعبين سوى «فتوح» و«فتحى».

وعكف «كيروش» على تجهيز البدلاء بشكل جيد لمباراة الكاميرون، خاصة فى الشق الدفاعى، ومركز حراسة المرمى الذى قد يشغله محمد صبحى، الحارس الثالث فى قائمة «الفراعنة»، وسط محاولات من جانب المدير الفنى لتجهيزه فنيًا ومعنويًا لهذه المباراة التى تحتاج لتركيز من الجميع طمعًا فى الوصول للمباراة النهائية.

ويأمل مدرب «الفراعنة» فى سرعة تجهيز الثنائى محمود حمدى «الونش» وحمدى فتحى، خلال اليومين المقبلين، حتى يكونا جاهزين للمشاركة فى مباراة الكاميرون، باعتبار أنهما الأقرب للمشاركة بعد عودتهما إلى التدريبات الجماعية قبل مباراة المغرب.

وتخطى منتخب مصر عقبة «أسود الأطلس» فى دور الثمانية، بعدما حول تأخره بهدف فى بداية المباراة من ضربة جزاء إلى فوز مستحق بهدفين مقابل هدف، أحرزهما محمد صلاح ومحمود حسن «تريزيجيه»، وسط أداء رائع على مستوى الاستحواذ والفرص.

وقال كارلوس كيروش إن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام منافس قوى ومنظم، واستطاع تحقيق المطلوب منه بالصعود لنصف النهائى، مقرًا بصعوبة مواجهة الكاميرون المنافس القوى، لكن «إذا نجحنا فى التحكم والاستحواذ على الكرة سيكون الفوز من نصيبنا فى هذه المباراة».

وهاجم «كيروش» حكم المباراة، واعتبر أنه لم يكن على مستوى مباراة مصر مع المغرب، لافتًا إلى أن «الفراعنة» فى حاجة للاستشفاء الجيد، خاصة بعدما لعب مباراتين متتاليتين لمدة ١٢٠ دقيقة، فى أجواء صعبة وفاصل زمنى قصير.

وضمن منتخب مصر الحصول على ٢.٢ مليون دولار، أى ما يساوى ٣٥ مليون جنيه مصرى، بعد التأهل إلى نصف نهائى بطولة الأمم الإفريقية.