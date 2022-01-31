الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لماذا يجب تقسيم الأعمال المنزلية بالتساوي بين الرجل والمرأة؟

الأعمال المنزلية
الأعمال المنزلية

 تعاني الكثير من الزوجات من عبء الأعمال المنزلية والمهام المنزلية التي يقع عليها تحديدا في المجتمعات الشرقية، بشكل غير متناسب، ويمكن أن يصبح عدم المساواة هذا مصدرا كبيرا للتوتر في علاقة الزوجين.

وكشف بحث جديد عن مدى أهمية التأكد من تقسيم المهام المنزلية بالتساوي، حيث قال 53٪ من الأزواج إنها مهمة في العلاقة، وفقًا لدراسة أجريت على 2000 من الأزواج من نفس الجنس ومن الجنس الآخر وأجرتها Roborock، قد يكون مفتاح الرضا عن العلاقة هو كيفية تقسيم الأعمال المنزلية الخاصة بك.

وكشفت النتائج أن 60٪ من الأزواج يقولون إن تقسيم الأعمال المنزلية بشكل أكثر توازناً من شأنه تحسين ولائهم، كان للإغلاق أيضًا له تأثير على مدى أهمية الأعمال المنزلية في علاقاتنا، 40٪ اعترفوا بأنهم دخلوا في مزيد من الجدل حول الأعمال المنزلية، مقارنة بما كانوا عليه قبل الوباء.

من المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أنه من النادر العثور على زوجين قاما بالأعمال المنزلية بشكل متساوٍ، يقول غالبية الأزواج إنهم هم أو شركاؤهم مسؤولون في المقام الأول عن الأعمال المنزلية، حيث أبلغ أقل من ثلث الأزواج عن علاقة بمساهمة متساوية.

كلا الشريكين لهما أدوار ومسؤوليات خاصة بهما لتولي المسؤولية، ويمكن أن يساعد ذلك في تجنب اللوم والاتهامات والاستياء المتصاعد، قد يكون الأمر بسيطًا مثل قيام شخص ما بغسل الأطباق والشخص الآخر بالتجفيف، أو قيام شخص واحد بالغسيل بينما يقوم الآخر بكي الملابس، وما إلى ذلك.

وفقا لموقع مترو عندما يتعلق الأمر بتحديد كيفية تقسيم العمل المنزلي، فإن 95٪ من المستجيبين الذين ليس لديهم نهج لتوزيع الأعمال المنزلية أفادوا بعدم رضاهم عن جهود شركائهم للحفاظ على المنزل، على الجانب الآخر أفاد 75٪ ممن يناقشون ويخططون ويحددون المسؤوليات مع شركائهم مسبقًا بأنهم راضون عن مساهمات شركائهم في المنزل.

الأعمال المنزلية النساء الرجال الأزواج المسئوليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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