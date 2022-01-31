الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق جلسات التوعية المجتمعية لمشروع الهوية البصرية في أسوان (صور)

أولى جلسات التوعية
أولى جلسات التوعية المجتمعية لمشروع الهوية البصرية

انطلقت برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أولى جلسات التوعية المجتمعية لمشروع الهوية البصرية، بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية وبمشاركة ممثلى المؤسسات الصناعية والتجارية بالمحافظة. 

وجاء ذلك في إطار اهتمام المحافظة بنشر التوعية المجتمعية والتعريف بالمفاهيم ومحاور العمل والأهداف المرجوة من مشروع الهوية البصرية والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام أسبوع الصعيد  ديسمبر الماضى. 

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أكد اللواء أشرف عطية، أن هناك أهمية لمشروع الهوية البصرية ودوره فى إبراز الشخصية المميزة للتراث والثقافات المتنوعة على أرض أسوان بمختلف مكوناتها وسماتها الإنسانية والحضارية والاجتماعية. 

وأشار محافظ أسوان إلى التأثير الإيجابى للمشروع فى تحقيق التسويق والترويج السياحى وتنمية حركة السياحة العالمية والداخلية للمحافظة العريقة. 

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد فرمان،مستشار محافظ أسوان للسياحة والآثار والهوية البصرية، أن سلسلة جلسات التوعوية تأتى تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان لتسليط الضوء وتعريف ممثلى فئات المجتمع بالمحاور الرئيسية لمشروع الهوية البصرية وأهم أهدافه ليتم نقلها وإيصالها بشكل صحيح لمختلف فئات المجتمع من أجل تحقيق المشاركة المجتمعية اللازمة والمساهمة فى تنفيذ هذا المشروع التنموى بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن مشروع الهوية البصرية يعتبر مشروع فنى لدعم الجهود المبذولة للارتقاء بالظروف المجتمعية وتطوير وتنمية أسوان على المستويين التنموى والخدمى بالشكل المطلوب.

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كما أشار أحمد فرمان بأن جلسات التوعية تشمل عرض مفصل لفكرة مشروع الهوية البصرية، بالإضافة إلى شرح المدلولات الفنية لمختلف مكونات وعناصر اللوحات والمجسمات المنفذة ضمن المشروع والتى تم إختيارها بدقة لتعبر عن التاريخ والأرض والسكان والثروات الطبيعية المميزة للمحافظة، علاوة على فتح باب المناقشة مع ممثلى فئات المجتمع  لطرح الآراء والأفكار التى يمكن أن تساهم فى دعم وتطوير المشروع ليحقق أهدافه المرجوة بالشكل المطلوب. 

أسوان محافظ أسوان إنطلاق أولى جلسات الترويج السياحي الهوية البصرية

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وائل لطفي

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