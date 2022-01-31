الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

باسم سمرة : تجربة «لعبة شيطان» من التجارب الجديدة

باسم سمرة
باسم سمرة

أكد الفنان باسم سمرة أن فيلمه الجديد "لعبة شيطان" يعد واحدا من الأعمال السيكودراما التي قليلا ما يراها الجمهور على الشاشة العملاقة هذه الفترة، وذلك بسبب الأبعاد الجديدة التي يتناولها العمل خلال أحداثه.

وقال سمرة لـ«الدستور»: إن العمل مليء بالأحداث السريعة والمليئة بالمفاجآت خلال أحداثه، وهو ما سيجعل المشاهد أمام وجبة دسمة من الساسبنس طوال وقت عرض الفيلم، لافتًا إلى أن العمل مكتوب بشكل جيد جدًا من مؤلفه أحمد عثمان الذي كتب العمل بطريقة احترافية شديدة .

وأشار سمرة إلى أن العمل مليء بالوجوه الشابة التي جعلت الفيلم يدخل لعقلية الجمهور باعتبار أن أعداد الشباب في مصر أكبر، وأنا سعيد للغاية للتعاون معهم، فالجميع قام بعمل دوره بشكل جيد جدًا .

وعن تصنيف الفيلم بـ+16 قال سمرة :"الفيلم مليء بالمشاهد الدموية والأفكار الجديدة على المشاهد ومبني على السيكودراما بتفاصيل مختلفة، وهو ما جعل الرقابة تقوم بتصنيفه بهذه الطريقة، لكنه ليس فيلمًا خادشًا للحياء إطلاقًا، أو فيه أي مشاهد عري تذكر" .

وعن تأخر عرضه لعامين رد سمرة قائلًا :"كانت ظروف إنتاجية وتم حلها، لكن هذا لم يؤثر على العمل بأي شكل من الأشكال ومن سيشاهده سيعلم ذلك، بل بالعكس هذا إفادة بشكل كبير، ودخلت عليه أدوات تكنولوجيا أكبر كثيرًا، وأتمنى أن ينال ذلك إعجاب الجمهور" .

ويشارك في بطولة "لعبة شيطان" كل من؛ باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، وهو من تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس، متمثلًا فى تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

فى مصر يشارك في مفاجآت مجموعة شباب إعداد الشباب طريقة احترافية ينا العملاقة اطلا

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