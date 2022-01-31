تحرير 95 محضر متنوع وغلق وتشميع 50 محل (صور)

كلف المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر تم اليوم الثاني على التوالي بالقيام بحملة موسعة المهندس سيد سلامة نائب رئيس الجهاز للتنمية و ياسر عبدالله نائب مدير أمن الجهاز، و المهندس يوسف راضى مدير التنمية و محمد عبدالعزيز رئيس الأحياء بالجهاز اليوم بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة المحلات التجارية المخالفة لتغيير النشاط من سكني إلى تجاري.

وأكد عمار مندور، أن الحملة أسفرت عن ازالة الإعلانات المخالفة بالحى الاول المجاورة الاولى “الزلزال”.

كما تم غلق وتشميع 50 محل مخالف لقرار التخصيص من سكنى إلى تجارى وتم تحرير 95 محضر متنوع بخلاف إزالة الإشغالات الموجودة فى الشوارع أثناء سير الحملة وإزالة الإعلانات المخالفة



وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أن الحملة قامت بالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لشرطة التعمير، واللواء أشرف جاب الله بالإنابة عن مدير أمن قطاع القاهرة الجديدة و العميد طارق سليمان مفتش فرقة مدينتى بدر والشروق، العميد هانى عطية مأمور قسم بدر، العقيد وليد هريدى رئيس قسم شرطة تعمير بدر، والمقدم أيمن عبد الحافظ رئيس وحدة مباحث بدر، المقدم محمد صقر، الرائد محمد البيومى، والرائد عصام عماد رئيس قسم شرطة مرافق بدر والشروق.



كما أسفرت الحملة عن إزالة لافتات إعلانية مخالفة لإجراءات التراخيص من المقاسات المختلفة للإعلانات العشوائية، بالإضافة إلى إعلانات انتهى ترخيصها ولم تقوم الشركات المسئولة عنها بالتجديد بعد مرور فترة السماح رغم إرسال إخطار بذلك لأصاحب الوكالات الإعلانية من قبل إدارة الإعلانات بالجهاز.