الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة طنطا يعطى إشارة البدء لإطلاق موقعها الرسمي الجديد

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعطى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إشارة البدء في إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد لجامعة طنطا، اليوم الإثنين، والذي تم تصميمه بمواصفات عالمية ويقدم محتوى متنوع من الصور والأخبار والفيديوهات والأحداث والاحصائيات والعديد من الخدمات المستحدثة للطلاب، كما يقدم لذوى الهمم خدمات تمكنهم من قراءة النصوص وخاصية تحويل الموقع إلى الألوان الأحادية وامكانية تصغير وتكبير النصوص وإضافة الخدمات الصوتية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمود ذكي الاجتماع الشهري لمجلس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، فى حضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

 من جانبه أوضح الدكتور محمد النمر المدير التنفيذى للمركز الرئيسى  للخدمات الإلكترونية، أن الموقع استحدث الكثير من الخدمات الطلابية وبه روابط لوحدة الروبوت ومستشفى 900 900، والخدمات الإلكترونية، والمراكز والوحدات، ومبادرة حياة كريمة، والإدارة بالأهداف، وأضاف أن أهم الأحداث بالموقع مخصصة للمؤتمرات والأنشطة والندوات التثقيفية بالكليات والقوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة.

وأشار المدير التنفيذى للمركز الرئيسى  للخدمات الإلكترونية، إلى إمكانية الوصول إلى منصة متابعة التحصيل الإلكتروني وكل منصات الجامعة المميزة، وتقديم كافة الخدمات الطلابية من خلال الموقع.

رئيس جامعة طنطا يعطي إشارة البدء اطلاق الموقع الرسمي الجديد للجامعة التصميم بمواصفات عالمية وخدمات جديدة لذوي

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