طلب إحاطة يشكو تراكم القمامة في شوارع مركز الإبراهيمية بالشرقية

تقدم النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تراكم أكوام القمامة في شوراع مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية وعلي ضفاف المجاري المائية والشوراع الرئيسية.

وقال بدوي، في طلب الإحاطة، إن تأكد غياب دور الوزارات المعنية في شأن نظافة الطرق الرئيسية والفرعية وعلي المجاري المائية لأعوام سابقة، الأمر الذي أدي إلي انتشار الأوبئة والأمراض، وتزايد اعداد كلاب الشوارع والحشرات والفئران، كما أدي إلي استياء المواطنين وتشويه الذوق العام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من محاولات مجلس مدينة الإبراهيمية الجادة في ذلك الشأن إلي أن حجم المطلوب انجازه يتخطي قدرة المعدات والألات المتاحة للمركز، وعدم التنسيق بين الوزارات المعنية (التنمية المحلية- التخطيط والتنمية الإقتصادية- الموارد المائية والري- البيئة) هو الأمر الذي أدي إلي انتشار هذه الظاهرة في معظم المحافظات.

وفي إطار جهود الحكومة للقضاء على الملوثات البيئية قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أمس، إنه جار العمل على إعداد البنية المعلوماتية بالفروع الإقليمية اللازمة لرصد القمامة البحرية ليكون المركز الرئيس في فرع الوزارة بالإسكندرية، مشيرة إلى أنه سيتم ربطها بشبكة رقمية بين كافة الأفرع الإقليمية التي ستقوم بدورها في إجراء رصد منتظم للقمامة البحرية، ويتم تحديث البيانات على الشبكة الرقمية أولاً بأول بتمويل من وزارة البيئة، لافتة إلى قيام مشروع "التحول للأزرق" الممول من البنك الدولي بالتعاقد مع عدد من الجمعيات الأهلية التي ستتولي إجراء المزيد من الأنشطة التي تهدف إلى تغيير سلوك الأفراد و المواطنين من خلال التعريف بأبعاد مشكلة القمامة البحرية وأخطارها على البيئة البحرية و الموائل الطبيعية.