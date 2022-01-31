الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 550 مخالفة مرورية و25 قضية بأسوان

الامن
الامن

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مكبرة،  لضبط الخارجين عن القانون والتصدى للجريمة بشتى أنواعها، ونجحت الحملة خلال 24 ساعة في تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

في مجال ضبط الأسلحة النارية، تم ضبط 5 متهمين بحوزتهم (4) سلاح ناري و كمية من البانجو ، وأيضاً كمية من مخدر الحشيش ، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 765 حكما و141 حكم حبس جزئي و22 حكما حبس مستأنف و 419 حكم غرامات و 180 حكم مخالفات .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 550 مخالفة مرورية تضمنت ضبط مركبة توك توك ، وتروسيكل بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفوري في 99 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص 89 حالات عدم قبول التصالح، فضلاً عن سحب تراخيص 37 حالة مسببات الحوادث، بالإضافة إلى تحرير 98 مخالفة تجاوز حد السرعة، علاوة على تحرير 115 مخالفات متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر [حشيش وبانجو].

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 23 قضية تموينية منها ضبط 8 قضايا مخالفات المخابز البلدية ، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا لسلع منتهية الصلاحية، و8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية. 

أسوان حملة مكبرة الأسلحة النارية البانجو تنفيذ الأحكام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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