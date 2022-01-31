الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد أزمة «هايدي».. كيف تحمي أبناءك من الابتزاز الإلكتروني؟

الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني

يوم بعد يوم تحدث واقعة انتحار لفتاة شابه، بسبب الابتزاز الإلكتروني آخرها أمس الأحد واقعة  فتاة تُدعى هايدى من محافظة الشرقية حيث شهدت المحافظة مصرعها وهي لا تتعد سن الـ16 عامًا داخل منزلها، وذلك بعدما قررت التخلص من حياتها، 

وإليك في السطور التالية طريقة حماية أولادك من الابتزاز الإلكتروني وفقًا للدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي.

  • تثقيف الأبناء حول ما هو الابتزاز الإلكتروني وكيف أن المعلومات الخاصة بك والصور لابد أن تكون في نطاق ضيق.
  • علينا أن ننبه أبناءنا أن لا يتم الدخول عبر اللينكات من مصادر غير موثوق بها لأنه يمكن للشخص من خلال هذا اللينك أن يخترق الصور الخاصة بك والرسائل.
  • لابد أن تحدث مصادقة بين الأسرة وبين الأبناء حتى يتحدثوا سويا في حالة تعرضهم للابتزاز الإلكتروني.
  • عدم تحميل أيا برنامج من خارج المتجر الرسمي للهاتف الخاص بك وإلغاء التطبيقات غير المستخدمة، وعدم استخدام شبكه الواي فاي في الأماكن العامة.
  • ضرورة اختيار كلمة سر صعبة حتى لا يسهل على المخترقون تهكير الهاتف الخاص بك.
  • لابد أن يكون الأهل مصدر دعم للأبناء ويستطيعون حل مشكلة ما يتعرض لها ابنهم حتى لا يكونوا مصدر للخوف والرعب بالنسبة لهم، ويمكنهم الاستعانة بشخص حتى يكون وسيلة تواصل بينهما في حالة صعوبة التواصل المباشر مع الأبناء خاصة عند سن المراهقة فهو أصعب سن بالنسبة لهم.
  • تفعيل التأمين المزدوج على الهاتف الخاص بك من خلال إرسال لك رسالة على الهاتف في حالة فتح الجهاز أو الهاتف الخاص بك من جهاز غريب.

وأفادت التحريات الأولية بأن الفتاة تخلصت من حياتها، نتيجة تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ويأتي ذلك بعد أيام من واقعة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بمحافظة الغربية.

لابتزاز الإلكتروني آخرها الابتزاز الالكتروني ا واقعة انتحار لفتاة شابه بمحافظة الغربية فعيل التأمين المزدوج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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