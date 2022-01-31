بسبب خلافات مالية.. حبس عامل قتل شخصا وألقى جثته بالجبل في سوهاج

قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب قتله شخصا وإلقاء جثته بالمنطقة الجبلية بجوار محطة الصرف الصحي، وقيامه أيضا بإطلاق النار على نفسه محدثا إصابته لتضليل الأجهزة الأمنية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بسوهاج تمكنت من كشف غموض العثور على جثة عامل، ملقاة بالمنطقة الجبلية بجوار محطة الصرف الصحى، بها عدة طلقات نارية، حيث تبين أن وراء الواقعة مقاول أطلق النار عليه وقتله بسبب خلافات مالية بنيهما بعدها أطلق النار على ساقه لتضليل الأمن وإبعاد الشبهة عنه.

- تفاصيل البلاغ

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من من نائبه لقطاع الشمال يفيد بالعثور على جثة بالمنطقة الجبلية بجوار محطة معالجة مياه الصرف الصحى بنزلة على دائرة مركز جهينة، وتبين أنها للمدعو "إ . ع "، 32 سنة عامل، يرتدى كامل ملابسه ومصاب بطلقات نارية متفرقة بالجسم.

وفى ذات التوقيت تبلغ لمركز شرطة جهينة من مستشفى سوهاج الجامعي، إخطارا يفيد بـ بوصول "ع . م"40 سنة، مصابا بطلق نارى بالساق أثناء مروره بذات الناحية، نتيجة طلق نارى من مشاجرة بالمنطقة.

- نتائج التحريات

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة هو نفسه والذى نشبت بينه وبين المجنى عليه مشاجرة فى المنطقة الجبلية بسبب خلافات مالية بينهما، وأطلق أعيرة نارية عليه أودت بحياته,

ثم عاد إلى منزله بجهينة وأطلق عيارا ناريا على ساقه وتوجه إلى المستشفى وقرر أنه تعرض للإصابة بطلق نارى أثناء مروره بالمنطقة الجبلية ولم يتهم أحدا، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.