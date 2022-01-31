الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مؤشرات أولية: فوز خليفة بمنصب نقيب المهن الزراعية باكتساح الأصوات

الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة

كشفت المؤشرات الأولية لانتخابات نقابة المهندسين الزراعيين عن فوز الدكتور سيد خليفة بمنصب نقيب الزراعيين للدورة الثانية على التوالي، بفارق كبير تخطى الآلاف عن أقرب المنافسين البالغ عددهم 7 مرشحين، وفوز الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي لهيئة الإصلاح الزراعي بمنصب وكيل أول نقابة المهن الزراعية بفارق كبير عن أقرب منافسيه وفوز المهندس رجب إبراهيم بمنصب وكيل ثاني للنقابة بإشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة منذ بدء إجراءات الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.

وأوضحت المؤشرات الأولية، حول نتائج التصويب وفقا لبيانات الحصر العددي في مختلف اللجان بالمحافظات عن إكتساح نقيب الزراعيين لكافة النتائج على مستوي منصب نقيب الزراعيين بمختلف المحافظات، إعتمادا علي جولاته الميدانية داخل المحافظات وعقد لقاءات مباشرة مع المهندسين الزراعيين خلال حملته الانتخابية علي مدار أكثر من شهور متتالية بعد الإعلان عن موعد الانتخابات التي إنتهت مساء أمس الأحد ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي للنتائج الأربعاء المقبل.

كما أوضحت المؤشرات فوز الدكتورة إحسان صادق بمنصب عضو علي مستوي الجمهورية والمهندس أبوبكر بمنصب عضو علي مستوي الجمهورية ولم يتم حسم الموقع الثالث علي مستوي الجمهورية، وعلى المستوي الإقليمي فوز المهندس سيد النجدي بإقليمي الشرقية والقليوبية وفوز المهندس محمد تركاوي بمنصب إقليمي الغربية والمنوفية وفوز المهندس طلعت نمر بإقليمي الفيوم وبني سويف وفوز المهندس صفوت ميلاد بإقليمي أسيوط المنيا ولم يحسم حتى الان باقي المواقع الإقليمي.

ووفقا للمؤشرات فاز بمنصب رئيس فرع النقابة بأسوان المهندس حازم عبدالمنعم وفوز المهندس مختار علام بمنصب رئيس فرع النقابة في سوهاج وفوز المهندس أحمد هريدي بمنصب رئيس فرع النقابة في أسيوط والمهندس إسماعيل رضوان رئيس فرع النقابة بالمنيا والمهندس إدريس سلام رئيس فرع النقابة بالجيزة وفوز المهندس محمود عبدالعاطي بمنصب رئيس فرع النقابة بالبحر الأحمر.

كما فاز المهندس حسين السنيني رئيس فرع النقابة في مطروح والدكتور صبحي سلام رئيس فرع النقابة في الإسكندرية والمهندس ناجي محمد رئيس فرع النقابة بالبحيرة والمهندس عبدالواحد أحمد رئيس فرع النقابة بالمنوفية والمهندس سمير راشد رئيس فرع النقابة بالشرقية والدكتور السيد خليل رئيس فرع النقابة بالإسماعيلية وفوز المهندس سامي سعد بمنصب رئيس فرع النقابة بالقليوبية بالتزكية والمهندس عبدالحليم محمد رئيس فرع النقابة بشمال سيناء بالتزكية.

مؤشرات اولية فوز خليفة بمنصب نقيب المهن الزراعية باكتساح

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وائل لطفي

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