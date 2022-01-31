كندا تفوز على الولايات المتحدة وتضع قدما فى كأس العالم لكرة القدم

فاز المنتخب الكندي لكرة القدم، اليوم الأحد، على ضيفه المنتخب الأمريكي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب تيم هورتون في هاميلتون بمقاطعة أونتاريو ليحافظ على سجله نظيفًا دون هزيمة في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2022.

وارتفع رصيد المنتخب الكندي إلى 22 نقطة في المركز الأول بفارق أربع نقاط عن المنتخب الأمريكي صاحب المركز الثاني.

وسجل المهاجم كايل لارين هدف الكنديين الأول في الدقيقة السابعة من الشوط الأول قبل أن يضيف سام أديكوجبي الهدف الثاني في آخر دقيقة في المباراة.

ومع بقاء أربع مباريات في الجولة النهائية من التصفيات هذا العام، اقتربت كندا بشكل كبير من حسم مكانها في نهائيات كأس العالم 2022 ووضعت قدما قوية في المونديال، لتصبح ثاني مشاركاتها في المونديال بعد عام 1986.

وقال المدير الفني للمنتخب الكندي، جون هيردمان، إن التأهل إلى كأس العالم كان شيئًا يدفع من أجله منذ توليه المنصب في 2018. وقال هيردمان: "نريد جميعًا الوصول إلى قطر"، "هؤلاء الرجال لديهم الفرصة لترك إرث كرة قدم مناسب في هذا البلد للمضي قدمًا".