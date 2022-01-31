«جارديان نيجيريا» ترشح المتحف المصرى للزيارة وتعتبره من أكثر متاحف العالم شهرة

رشحت صحيفة “جارديان نيجيريا” المتحف المصري في وسط القاهرة للزيارة معتبرة المتحف من أشهر متاحف العالم ومن متاحف العالم الأكثر زيارة.

قالت الصحيفة إن المتاحف تضم كل شيء بدءا من الأعمال الفنية التي يرجع تاريخها إلى قرون مضت، إلى العلوم والتاريخ الطبيعي، فضلا عن المتاحف التي تضم القطع الأثرية التي تحبس الأنفاس.

المتحف المصري

وقالت الصحيفة إن المتحف المصري هو الموطن الذي يعرض كامل التاريخ المصري القديم، وهو تاريخ معروف أنه يجذب انتباه الكثيرين لاسيما وان مصر القديمة هي واحدة من أكثر الفترات شهرة في العالم، و حتى الآن يتم إنتاج الأفلام باختلافها المستوحاة من الحضارة الفرعونية القديمة.

ويقع المتحف في طابقين حيث يتم عرض المجموعات الأثرية داخل المتحف وفقا لفئات العرض كما تشمل بعض المعروضات الموجودة في الطابق الأرضي أجزاء من مقبرة توت عنخ آمون والعديد من تماثيل الآلهة المصرية القديمة المصرية.

وأضافت: يعرض الطابق الأرضي بالترتيب الزمني، رحلة تاريخ مصر الممتد 5000 عام، حيث يعرض أكثر من 160.000 عنصر.

متحف الحرب الأنجلو بوير، جنوب أفريقيا

ويضم متحف الحرب الأنجلو بوير القطع الأثرية التي تعطي نظرة ثاقبة على أحداث الحرب الأنجلو-بوير التي دارت في الفترة من 11 أكتوبر 1899 إلى 31 مايو 1902 بين بريطانيا العظمى وجمهوريتي البوير (الأفريكانية) ؛ جمهورية جنوب إفريقيا .

ومتحف الحرب ، الموجود في بلومفونتين جنوب إفريقيا ، هو أيضًا موقع تذكاري يخلد ذكرى أكثر من 27000 امرأة من البوير (زوجات وأمهات وأطفال) الذين ماتوا في معسكرات الاعتقال البريطانية خلال الحرب.

ويضم المتحف الكتب اليومية والمجلات الفعلية للجنود، وقوائم أسماء السجناء، والإدانات والوفيات في معسكرات الاعتقال كما يمكنك رؤية تطور الحرب الأنجلو بوير من مرحلة إلى أخرى أثناء تقدمك في المتحف.

متحف أوشفيتز بيركيناو الحكومي ، بولندا

ومتحف أوشفيتز بيركيناو هو موقع / متحف تذكاري ، مكرس للحفاظ على ذكرى العديد من الذين لقوا حتفهم في محرقة بولندا من عام 1939 إلى عام 1945 حيث نظمت المحرقة البولندية من قبل ألمانيا النازية وتضمن قتل أكثر من 3 ملايين يهودي بولندي في معسكرات الاعتقال. كان هذا نصف تعداد اليهود البولنديين على حد قول الصحيفة.