الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جارديان نيجيريا» ترشح المتحف المصرى للزيارة وتعتبره من أكثر متاحف العالم شهرة

المتحف المصرى
المتحف المصرى

رشحت صحيفة “جارديان نيجيريا” المتحف المصري في وسط القاهرة للزيارة معتبرة المتحف من أشهر متاحف العالم ومن متاحف العالم الأكثر زيارة.

 

قالت الصحيفة إن المتاحف تضم كل شيء بدءا من  الأعمال الفنية التي يرجع تاريخها إلى قرون مضت، إلى العلوم والتاريخ الطبيعي، فضلا عن المتاحف التي تضم القطع الأثرية التي تحبس الأنفاس.

 

المتحف المصري 

وقالت الصحيفة إن المتحف المصري هو الموطن الذي يعرض كامل التاريخ المصري القديم، وهو تاريخ معروف أنه يجذب انتباه الكثيرين لاسيما وان  مصر القديمة هي واحدة من أكثر الفترات شهرة في العالم، و حتى الآن يتم إنتاج الأفلام باختلافها المستوحاة من الحضارة الفرعونية القديمة.

 

ويقع المتحف في طابقين حيث يتم عرض المجموعات الأثرية داخل المتحف وفقا لفئات العرض كما تشمل بعض المعروضات الموجودة في الطابق الأرضي أجزاء من مقبرة توت عنخ آمون والعديد من تماثيل الآلهة المصرية القديمة المصرية.

 

وأضافت: يعرض الطابق الأرضي بالترتيب الزمني، رحلة تاريخ مصر الممتد 5000 عام، حيث يعرض أكثر من 160.000 عنصر.

 

متحف الحرب الأنجلو بوير، جنوب أفريقيا

ويضم متحف الحرب الأنجلو بوير القطع الأثرية التي تعطي نظرة ثاقبة على أحداث الحرب الأنجلو-بوير التي دارت في الفترة من 11 أكتوبر 1899 إلى 31 مايو 1902 بين بريطانيا العظمى وجمهوريتي البوير (الأفريكانية) ؛ جمهورية جنوب إفريقيا .

 

ومتحف الحرب ، الموجود في بلومفونتين جنوب إفريقيا ، هو أيضًا موقع تذكاري يخلد ذكرى أكثر من 27000 امرأة من البوير (زوجات وأمهات وأطفال) الذين ماتوا في معسكرات الاعتقال البريطانية خلال الحرب.

 

ويضم المتحف الكتب اليومية والمجلات الفعلية للجنود، وقوائم أسماء السجناء، والإدانات والوفيات في معسكرات الاعتقال كما يمكنك رؤية تطور الحرب الأنجلو بوير من مرحلة إلى أخرى أثناء تقدمك في المتحف.

 

متحف أوشفيتز بيركيناو الحكومي ، بولندا

 ومتحف أوشفيتز بيركيناو هو موقع / متحف تذكاري ، مكرس للحفاظ على ذكرى العديد من الذين لقوا حتفهم في محرقة بولندا من عام 1939 إلى عام 1945 حيث نظمت المحرقة البولندية من قبل ألمانيا النازية وتضمن قتل أكثر من 3 ملايين يهودي بولندي في معسكرات الاعتقال. كان هذا نصف تعداد اليهود البولنديين على حد قول الصحيفة.

صحيفة “جارديان نيجيريا” المتحف المصري أسعار تذاكر المتحف المصري المتحف المصري بميدان التحرير

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

التشخيص المبدئى يؤكد غياب أبوجبل عن لقاء الكاميرون

«ذا ناشيونال»: مصر تخوض مباراة الكاميرون بالحارس الثالث

صحة الشتاء.. إليك ما يجب أن تتناوله للحفاظ على نشاط عقلك وجسمك

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 31-1-2022

سفير بيلاروسيا بالقاهرة: هناك تفاهم مشترك على المستوى السياسى بين البلدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا