حجز عاطلين لاتهامهما بالتحرش بالفتيات في السلام

قررت نيابة السلام الجزئية اليوم حجز عاطلين ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهم بالتحرش بالفتيات والسيدات مستقلين دراجة بخارية بمدينة السلام.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين «رامى.ك» و«عبدالله.ع» عاطلين تحرشا بالفتيات والسيدات أثناء استقلالهم دراجة بخارية بمدينة السلام.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بالسلام بارتكاب وقائع التحرش بالفتيات والسيدات مستقلين دراجة بخارية.

البداية بتلقي قسم شرطة السلام بلاغًا بقيام شخصين بالتحرش بالفتيات والسيدات مستقلين دراجة بخارية بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة بالسلام وأقروا بارتكاب وقائع التحرش بالفتيات والسيدات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.