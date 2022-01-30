إحالة متهمين بسرقة مواد بناء من موقع تحت الإنشاء فى بدر لمحكمة الجنح

أحالت نيابة الشروق وبدر اليوم، 2 لمحكمة الجنح لاتهامهما بسرقة مواد البناء من موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر بالقاهرة الجديدة.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين «عاطف.س»، «محمود.ز» أقرا بارتكابهما واقعة السرقة بهدف بيع المسروقات والتربح والكسب غير المشروع، وأن المتهمين يعملان بالموقع محل الواقعة، وقاموا بسرقة مواد البناء بأسلوب المغافلة مبررين أمام جهات التحقيق بنيابتي الشروق وبدر مرورهما بضائقة مالية دفعتهما لارتكاب واقعة السرقة.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما محمل عليها مواد بناء وأدوات معدنية.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتهما من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات «محل عملهما بأسلوب المغافلة»، وباستدعاء مشرف أمن شركة المقاولات، تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.