حصاد وزارة النقل اليوم.. دخول برج الإشارات الرئيسى بمحطة منيا القمح الخدمة

شهدت وزارة النقل اليوم عددا من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وتستعرض “الدستور” أبرزها في السطور التالية:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل دخول برج الإشارات الرئيسى بمحطة منيا القمح وكذا برج الإشارات الثانوى بكوم حلينبطول 12.5 كم، بالإضافة لعدد 6 مزلقانات و25 موتور تحويلة و68 تراك و50 سيمافور ضوئي في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظمالإشارات على خطى بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد – الزقازيق / أبو كبير بطول 214كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركةسيمنزموبيلتى العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل أمان المستوي الرابع (وهذا أعلي معدل امان في العالم)، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصريةممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وأن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقبالتشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

https://www.dostor.org/3699103



شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1355 طن بضائع عامة ومتنوعة، و265 شاحنة، و64 ملاكي، وشملت حركة الصادرات 773 طنبضائع عامة و 215 شاحنة و 63 ملاكي، وبحسب ما جاء فى بيان للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، فقد شملت حركة الواردات 582 طن بضائع عامة و 50 شاحنة و 1 ملاكي ويتواجد 12 سفينة علي أرصفة الموانئ.

وغادرت السفينة دليلة ميناء سفاجا بحمولة 99 شاحنة، و 10 ملاكي، والسفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة و 2 ملاكي، كما استقبل ميناء نويبع السفينة سينا والسفينة ايلة، و غادرت السفينة سيناء، والسفينة ايلة وتم استقبال 50 شاحنة بحمولة 582 طن بضائع عامة و 1 ملاكي و تصدير 36 شاحنة بحمولة 773 طن بضائع عامة و 1 ملاكي.

https://www.dostor.org/3699124

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الأحد، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم.

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

https://www.dostor.org/3699345