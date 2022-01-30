الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبراج محظوظة في الحب والحياة المهنية في شهر فبراير

أبراج
أبراج

سيأتي شهر الحب فبراير، ومعه سيأتي الخير لبعض العلامات الفلكية التي ستحظى بمكانة مهنية متميزة، وستتوسع معها الأعمال التجارية، ومع ذلك ينبغي الحذر من بعض الأمور التي من الممكن أن تعرقل طريقهم.

أكثر الأبراج المحظوظة في شهر فبراير:

برج الحمل:

وفقا لموقع  hindustantimes سيكون لديك الدافع للعمل الجاد بأقصى قدر من الإخلاص، سيحصد الموظفون ثمار عملهم الشاق الذي قاموا به في الماضي من خلال الانضباط والتفاني، ستتمكن من كسب ثقة كبار السن لديك، إنه الوقت المناسب للاستثمار في توسيع الأعمال التجارية، أولئك الذين يعانون من ارتفاع النفقات سوف يحصلون على الراحة.

الميزان: سيكون هذا شهرًا سعيدًا من وجهة نظر المهنة، هناك مؤشرات على زيادة الدخل والتقدم في حياة المواطنين العاملين، سيحقق التجار مكاسب من المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بالحكومة، يمكن أن تزعجك المشكلات الصحية المتعلقة بالجلد والعينين، يجب أن يعبر العزاب عن حبهم لشخصهم الخاص.

برج العقرب: من المرجح أن يزداد دورك ومسؤوليتك في وظيفتك الحالية، سيكون هذا أيضًا وقتًا مناسبًا للأشخاص الذين يقومون بأعمال تجارية، النجاح المتوقع سيأتي من الخطط الجديدة، تحتاج إلى الحماية من الإنفاق المفرط، ستتمكن من تحقيق الأهداف التي كنت تصبو إليها.

برج الجدي: كن حذرًا في جبهة العمل لأن أي ثغرات من جانبك لن تمر مرور الكرام من قبل رؤسائك، حافظ على تحكمك وعامل زملائك بلباقة، ستكون الأعمال مستقرة ويمكن توقيع عقود جديدة، ثق في زوجتك واطلب نصائحهم بشأن الأمور المهمة.

برج الدلو: سيُطلب منك اتخاذ بعض القرارات الحكيمة المتعلقة بحياتك المهنية، يمكن اعتبار بدء خط عمل جديد، الأموال التي تنفق من أجل رفاهية الآخرين ستكون منتجة وستوفر لك دخلاً أعلى، تجنب صراع الأنا في حب الحياة.

برج الحوت: يمكن للعاملين في مجال الأعمال استكشاف أوجه تعاون جديدة لدفع نموهم، ركز على مدخراتك واستثمر في طرق جديدة طويلة الأجل،  ضمان العلاقات الودية مع أفراد الأسرة.

شهر الحب الأعمال التجارية برج الحمل العقرب خطط أعمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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