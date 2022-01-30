محافظ الغربية يعلن تشكيل لجنة لتحليل مياه مصرف تلا

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تشكيل لجنة عاجلة لأخذ عينة من مياه مصرف تلا العمومى المار بنطاق محافظة الغربية لتحليلها وإعداد تقرير فني عن نتائج التحليل وذلك بعد تجدد شكاوى واستغاثات أهالى عدد من قرى مركزي طنطا وكفر الزيات، بمحافظة الغربية، وخاصة قرى "شبرا النملة وكفر العرب وكفر الشوربجى وديما"، بعودة قيام بعض محطات الصرف الصحي من إلقاء مخلفاتها في المصرف مما يتسبب في الروائح الكريهة بالاضافة الي خلطها بمياه الري عن طريق محطة خلط بحر سيف بقرية ديما الأمر الذي يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية شكل من قبل، لجنة من جهاز شئون البيئة، لتحليل مياه مصرف تلا، بعد تعدد شكاوى الأهالى، وتبين من تقرير البيئة، أن نتائج تحاليل مياه مصرف تلا العمومى، جاءت غير مطابقة كيميائيًا، طبقا للمادة ٤٩ من القرار ٩٢ لسنة ٢٠١٣، لانخفاض نسبة تركيز الأكسجين الذائب، عن الحدود المسموح بها، وارتفاع تركيز الأمونيا والأملاح الذائبة الكلية، عن الحدود المسموح بها، في جميع المواقع التى أخذت منها عينات المياه، بالإضافة إلى وجود رائحة كريهة للمياه.

وكشفت مذكرة جهاز شئون البيئة بطنطا، والمرسلة إلى محافظ الغربية، بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن نتائج تحليل عينات المياه لمصرف تلا، عن وجود ٨ محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، بنطاق محافظتي المنوفية والغربية، منها ٦ محطات بنطاق محافظة المنوفية، واثنين بنطاق محافظة الغربية، وتبين من نتائج التحاليل مخالفة ٦ محطات، منها ٤ محطات بالمنوفية، و٢ بالغربية.

وأفادت المذكرة أنه بناء على توجيهات وزيرة البيئة، تم التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، لتوفيق أوضاع تلك المحطات المخالفة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، ومسئولي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لنطاق الغربية والمنوفية، لتوفيق أوضاع تلك المحطات المخالفة، لتطبيق حدود القانون، وتم عقد عدة اجتماعات لذلك الغرض.

كما كشفت المذكرة، عن وجود ٣ منشآت تقوم بالصرف الصناعي، على مصرف تلا، وتبين مخالفة منشأة واحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتكليف الإدارة العامة لصرف شرق المنوفية لمتابعة مصادر التلوث التى تصب على المصارف، والمتابعة الدورية لمحطة الخلط الموجودة على مصرف تلا، وتغذى ترعة بحر سيف، وذلك حفاظًا على المجارى المائية والصحة العامة للمواطنين.

إلا أن بعض هذه المحطات عاودت صرف مخلفاتها مرة أخرى على مصرف تلا، مما أدى إلى انبعاث روائح كريهة، ناتجة عن صرف المخلفات بالمصرف، شعر بها أهالى القرى الواقعة بين طنطا وكفر الزيات.

وطالب الأهالى بتدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لإيجاد حل عاجل وسريع لتلك الكارثة، حفاظًا على صحتهم من الإصابة بالأمراض.