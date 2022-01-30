مشاركة فاعلة لوعاظ وواعظات الأزهر بركن الفتوى بمعرض الكتاب

شارك وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في لجنة الفتوى بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، حيث استقبلوا منذ بدء فعاليات المعرض يوم الخميس الماضي فئات متنوعة من الجمهور، وذلك في إطار دور الأزهر لمواجهة فوضى الفتوى وتيسير التواصل مع الناس والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة.

وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف على الجناح، إن تواجد وعاظ وواعظات الأزهر داخل الجناح بمعرض الكتاب يعكس اهتمام المؤسسة برئاسة أحمد الطيب، شيخ الأزهر باحتياجات الجمهور، فضلًا عن الحفاظ عليهم من فتاوى غير المتخصصين والتي قد تؤثر بالسلب على الفرد والمجتمع.

أضاف الأمين العام أنه منذ انطلاق معرض الكتاب ويشهد ركن الفتوى بالجناح إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور خاصة من الشباب والفتيات من فئات عمرية متنوعة، حيث تنوعت الأسئلة الواردة من المستفتيين ما بين استفسارات حول أحوال شخصية وأخرى متعلقة بالعبادات والمعاملات.

فيما أوضحت د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات إن ركن الفتوى شهد تواجدًا نوعيًا للواعظات بجانب الوعاظ، حيث استقبلن الكثير من الأسئلة الخاصة بالنساء ومنها ما يتعلق بالذمة المالية للمرأة، وزينة النساء في بيتها وعند خروجها من بيتها، وأحكام العدة، والطلاق، والحجاب والتوسع في الاستفسار عن الزي الشرعي للمرأة.

أشارت مساعد الأمين العام إلى أن تواجد الواعظات داخل ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض الكتاب يُعد خدمة نوعية من الخدمات الشاملة التي يقدمها الأزهر الشريف، حيث تأتي هذه الخدمة للتيسير على السيدات وعدم استشعارهن الحرج فيما يطرحن من أسئلة خاصة بهن.